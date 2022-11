Šnečí tempo nebo freestyle: florbalový nájezd znervózňuje i svojí délkou

Řada sportovních odvětví bojuje o pozornost fanoušků tím, že se snaží zkracovat své zápasy, zrychlit nabízenou podívanou, a tím být pro diváky (a televizní stanice) atraktivnější.

MS florbalistů 2022 příloha iDNES.cz

Florbal se o to pokouší také, proto postupně zakázal zdržování rozehrávky za brankou nebo odvolávání brankáře v prodloužení při hře tři na tři, protože to vedlo k dlouhému držení míčku útočícím týmem. Experimentuje se zkrácením třetin z dvaceti na patnáct minut. Činovníci zvažují leccos s jednou výjimkou, která je a zřejmě i zůstane neměnná: délka provedení samostatného nájezdu.

Zatímco fotbalista při penaltě udělá pár kroků a kopne, stejně jako házenkář střelu napřed naznačí a hned poté ji vyšle, věnuje florbalista svému nájezdu velkou péči. Jde rozvážně, míchá míčkem, zkoumá pohyby brankáře.

Dává si záležet. Až těsně před brankovištěm rozjede bleskové zakončení.

Časový limit na nájezd ve florbalu neexistuje. Pokud by hráč dokázal pořád postrkávat míček dopředu, mohl by se k brance šourat klidně celý den. Hlavně při nervech, jaké rozhodující chvíle provázejí, se může nájezd zdát nekonečný.

Česko - Slovensko čtvrtfinále v pátek od 15 hodin ONLINE

„Jsou hráči, kteří se rozběhnou, ale víc jich jde rozvážně. V rychlosti totiž úspěšnost nájezdu u nás nespočívá,“ vysvětluje brankář Martin Beneš. „V hokeji, kde je gólman větší a ve výstroji nemůže zareagovat tak rychle, má rychlost a pak klička svoje opodstatnění. Ve florbale ne. Hráč většinou čeká, kdy na jeho pohyb gólman zareaguje, čeká, kdy mu otevře nějaký prostor, a potrestá ho. Je to hra nervů, kdo s koho.“

Kolikrát to v první fázi nájezdu připomíná taneční partnery, kteří tančí každý na jinou písničku. Hráč s holí v ruce kráčí a pozorně zkoumá pohyby brankáře, který před ním na zemi mění pozice, opírá se o ruce a vykopává střídavě levou a pravou nohu, jako kdyby se rozcvičoval na kozáček.

„Někteří gólmani jsou hodně kvalitní a nečitelní. Párkrát si vymění pozici v brance, takže útočník si nemůže zakončení dopředu jasně promyslet. Gólman se taky může připravit,“ míní reprezentační útočník Marek Beneš, na mistrovství světa autor gólu z nájezdu proti Lotyšsku.

Přestože v tomto duelu najížděl proti specialistovi Janisi Salcevicsovi, který na loňském šampionátu pět ze šesti nájezdů kryl, překonal ho suverénně.

„Když se to provede dobře, je velká šance, že gól padne,“ říká věcně.

Jeho jmenovec a reprezentační kolega Martin Beneš z pozice brankáře souhlasí. „Šance gólmanů jsou rok od roku nižší. Hráči jsou stále šikovnější,“ připouští.

Před čtyřmi lety klesly vyhlídky gólmanů ve florbale nejvíc; tehdy začalo platit, že při nájezdu nemusí jít pořád dopředu hráč i míček, ale může to být hráč, nebo míček.

„Najíždějící hráč tak může hůl s balonkem stáhnout zpátky a obhodit mě. Pro mě je výrazně těžší zmenšovat prostor a střelecký úhel,“ vypráví brankář pražské Sparty.

Rozruch přinesl freestyle

Stejně tak několik posledních let existuje ve florbalu zakončení nájezdu zvané freestyle. Při něm si hráč nebo hráčka vezme míček na čepel hole a do branky ho hodí.

„Tohle se prakticky nedá chytit. Hráč může natáhnout hůl tak daleko do strany, že brankáře pohodlně obhodí,“ tvrdí gólman Beneš.

Dřív povolené nebylo, Finky díky jeho praktikování a neuznání gólu přišly o zlato z mistrovství světa v roce 2015. Po následné diskusi už je freestyle legální.

Na probíhajícím šampionátu ve Švýcarsku to vyústilo v bizarní kousek švédského brankáře Jona Hedlunda, který proti Němci Michelu Wöckemu vyběhl zhruba na třetinu hřiště a snažil se mu čelit na volném prostoru.

👀Jakob Heins was a cool as a cucumber as he dispatched a great penalty vs 🇸🇪Sweden yesterday. Will we see more of this quality from 🇩🇪Germany today?



📺https://t.co/wdDRyALN6F

🔎https://t.co/Ffo3QkVyuB

#floorball #floorballunlimited #WFC2022 pic.twitter.com/HnJiy8psBl — IFF WFC 2022 (@iffwfc) November 6, 2022

Vypadalo to bláznivě, Hedlund však věděl, o co se snaží. Očekával freestyle, takže chtěl zvýšit svoje šance. „Přišlo mi ale, že to nedotáhl tak, jak by měl. Zastavil se dva metry před Němcem, který ho pohodlně obstřelil. Kdybych měl takhle vyběhnout já, snažil bych se na hráče nalepit, aby nemohl nic udělat,“ glosoval netradiční situaci brankář Beneš.

Na velké akci viděl „sebevražedné“ vyběhnutí poprvé. „Je povolené, ale neděje se. Možná v nižších ligách, a i tam to budou jednotky případů,“ odhaduje.

Gólmani ho zřejmě nepraktikují i proto, že mimo brankoviště nesmí hrát rukama a na zemi. Při vyběhnutí musí tedy spoléhat na to, že je soupeř nastřelí.

Zkusit si to Beneš nemá jak; ani v klubu, ani v reprezentaci nemá hráče, který by freestyle používal. Například Marka Beneše neláká vůbec.

„Mohl by to umět v podstatě každý, čepel florbalky je na to dělaná. Já osobně to moc nemusím. Nedokážu ani přesně říct proč, jde o pocit. Ano, blbě se to chytá, ale když se to nepromění, je to taková skoro až ostuda,“ uvažuje.

Vybavuje si situaci z jednoho superligového play off mezi Střešovicemi a Spartou, kde viděl freestyle neproměnit. „Při nervech může být freestyle i nebezpečný. Jste pod tlakem a pravděpodobnost, že vám míček někam ulítne, se zvyšuje,“ soudí.

Ani Švéd Hedlund by podle jeho názoru nevyběhl, kdyby šlo v zápase do tuhého a nebyl stav 7:2 pro jeho mužstvo. „V semifinále mistrovství světa by to asi neudělal,“ domnívá se.