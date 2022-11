Snad nám Pepa Rýpar dá přesilovku a my rozhodneme, hecuje slovenský kouč

Dva čeští kouči a třináct hráčů ze soupisek českých týmů v nejvyšší soutěži se ve slovenských dresech postaví českým florbalistům ve čtvrtfinále mistrovství světa. Zápas v Curychu začíná v 15 hodin a jeho vítěz narazí v sobotu (pravděpodobně od 17 hodin) v semifinále proti domácímu Švýcarsku.

Česko - Slovensko pátek 15.00 online

Česko a Slovensko se na světovém šampionátu utkají poprvé, zároveň se však oba soupeři dobře znají. Hráči se pravidelně potkávají v české superlize.

„Hodně se hecujeme na tréninku. Myslím, že na hřišti projde něco mezi řečí a pár soubojů tam navíc bude,“ pousmál se český útočník Mikuláš Krbec, který má v týmu soupeře spoluhráče ze Sparty Kristiána Kozáka a dříve hrál i s dalšími slovenskými reprezentanty. „Slováky jsem si přál, protože jim máme co vracet z kvalifikace. Máme dluh před fanoušky i pro nás do kabiny,“ připomněl Krbec jarní porážku 4:5 ve finále kvalifikace na MS v italském Celanu.

Stejně se na pikantní souboj chystají i Slováci. Uvědomují si, že jsou v pozici outsidera, který může jen překvapit. V jejich zájmu bude udržet co nejdéle vyrovnaný stav a brnkat Čechům na nervy.

„Doufám, že zápas proběhne z velké části fér a rozhodne se v závěrečných pěti minutách. Tam už by to nemuselo všechno být tak fér z toho pohledu, že dostaneme Čechy pod tlak a možná je donutíme k tomu, aby se třeba (útočník) Pepa Rýpar projevil, dal nám nějakou přesilovku a my to tam mohli rozhodnout,“ rýpnul si do soupeře kouč slovenského výběru Radomír Mrázek, bývalý trenér Vítkovic, kde mezi muži Rýpar před lety začínal.

Současného vítkovického trenéra Pavla Bruse, jednoho z asistentů kouče u české reprezentace, dokonce Mrázek jako hráče ve Vítkovicích vedl.

„Z tohoto pohledu je to strašně fajn, těším se,“ neskrývá. „S Pavlem jsem si v týdnu volal, bavili jsme se celkově o šampionátu. O zápase ne, nemáme důvod vyměňovat si informace. Favorit je jasně daný, každý se soustředíme na svůj tým a na hecování nejsme stavění. Mezi kluky nějaké ptákoviny asi proběhnou, na naší úrovni ne,“ vyložil Mrázek.

Čeští florbalisté, jejichž cílem je v Curychu zisk medaile, se do hry vrací po třech dnech volna. Vyplnili je nejen regenerací a tréninkem, ale i taktickými poradami a laděním formy. Středeční trénink zrušili a koncentrovali se na federální derby.

„Z týmu jde veliká energie. Máme za sebou hodně precizní přípravu a jsem na to utkání zvědavý,“ hlásí Krbec. „Slováci hodně zapracovali na obraně. Celkově jsou velice kompaktní. Čekám velký počet brejků. Musíme si vážit balonu, abychom je do těch situací nepouštěli. Myslím, že to bude vyrovnané,“ odhadl.

Základní skupinou Češi prošli s výhrami nad Lotyšskem a Německem a s remízou se Švédskem. Slováci vysoko prohráli s Finskem a se Švýcarskem, ve skupině zdolali Nory a v předkole play off si hladce poradili s Polskem. Porazili ho 9:1.

„Pro nás je to strašně těžký duel. Dá se předpokládat, že procentuální držení balonu bude 30 ku 70, možná 20 ku 80. My se budeme snažit mít balonek trochu víc pod kontrolou a to procento navýšit. Budeme se snažit hrozit z brejků, pokud nám nějaké Češi dovolí,“ prohlásil Mrázek.