PROGRAM: Mistrovství světa ve florbale. Kdy Češi narazí na Švédy?

Čeští reprezentanti mají na co navazovat. Loni ve Finsku vybojovali bronzové medaile a po sedmi letech si připsali cenný kov. V souboji o třetí místo porazili Švýcary 4:3.

Zlato tehdy získali Švédové, kteří ve finále přemohli domácí sestavu 6:4.

Kdo uspěje tentokrát?

Program mistrovství světa ve florbale 2022

Sobota 5. listopadu

12:00: Německo – Švédsko

13:30: Česko – Lotyšsko

15:00: Finsko – Slovensko

17:00: Švýcarsko – Norsko

18:00: Singapur – Estonsko

20:00: Thajsko – Kanada

Neděle 6. listopadu

12:00: Švédsko – Lotyšsko

14:00: Finsko – Švýcarsko

15:00: Německo – Česko

17:00: Slovensko – Norsko

18:00: Austrálie – Dánsko

20:00: Filipíny – Polsko

Pondělí 7. listopadu

10:00: Dánsko – Polsko

10:00: Singapur – Thajsko

13:00: Austrálie – Filipíny

13:00: Estonsko – Kanada

18:05: Švédsko – Česko

19:00: Lotyšsko – Německo

Úterý 8. listopadu

10:00: Dánsko – Filipíny

10:00: Estonsko – Thajsko

13:00: Kanada – Singapur

13:00: Polsko – Austrálie

18:00: Norsko – Finsko

18:00: Slovensko – Švýcarsko

Středa 9. listopadu

10:00: předkolo play off

13:00: předkolo play off

16:00: předkolo play off

19:00: předkolo play off

Čtvrtek 10. listopadu

15:00: čtvrtfinále

18:00: čtvrtfinále

Pátek 11. listopadu

15:00: čtvrtfinále

18:00: čtvrtfinále

Sobota 12. listopadu

14:00: semifinále

17:30: semifinále

Neděle 13. listopadu

12:00: zápas o 3. místo

15:45: finále