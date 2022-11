Je důležité vidět, že šel výkon nahoru, cení si Tokoš po remíze se Švédskem

Dvaatřicetiletý útočník Mladé Boleslavi se prosadil poprvé ve třetím utkání při svém návratu na světový šampionát po šesti letech. Přes obrat na 3:2 se nakonec Češi museli spokojit s remízou 3:3 a druhým místem ve skupině B.

„Cítil jsem se dobře. Jsem rád, že mi to tam po těch dvou zápasech konečně padlo. Tam jsem měl pár gólových šancí. Jsem rád, že to před play off ze mě trochu spadne. Pro mě to byl důležitý gól,“ řekl Tokoš.

Ve formaci s Matějem Jendrišákem z Linköpingu je proti Švédskum doplnil vítkovický univerzál Jiří Besta. „Myslím, že to bylo v pohodě. Do obrany to fungovalo dobře, nepustili jsme je k tolika šancím. A docela jsme si šance i vytvořili, mohli jsme přidat dva góly. Ale důležité bylo odjíždět s dobrým pocitem a vidět, že výkon šel nahoru,“ pochvaloval si Tokoš.

„Trochu smůla, že jsme se zase nechali vyloučit, dostali jsme z toho dva góly. Toho se musíme vyvarovat. Doufám, že půjdeme do play off s lepším pocitem po těch dvou zápasech, kdy se nám to úplně nepovedlo,“ cenil si nakonec bodu se Švédy po „povinných“ výhrách na Lotyšskem (6:3) a Německem (8:6).

Tokoš má za sebou angažmá ve švédských klubech Jönköpingu, Dalenu a Falunu, s kterým v roce 2017 získal titul, což se mu povedlo jako jedinému Čechovi. Zkušenosti s tamním florbalem ale nebral jako hlavní důvod toho, že se mu hrálo proti Švédům dobře.

„Snažím se hrát pořád stejně. Vím, jaké je to hrát proti Švédsku. Ta liga tam je tvrdší, vím, jak se na to připravit. Ale že by to byla úplně výhoda, si nemyslím. Je pravda, že mám rád vyhrocenější zápasy. Neříkám, že se ty minulé o nic nehrálo, ale když se hrálo na krev, mám to radši. Jsem rád, že mi to dneska sedlo,“ prohlásil.

„Týmově jsme nepodali špatný výkon, musíme se poučit z chyb, co jsme dělali. Teď tři dny volna, můžeme zregenerovat a pustit se do těch nejdůležitějších zápasů,“ uvedl Tokoš.

Zápas se Švédy byl pro něj prvním z těch, kvůli kterým se na vydal na své čtvrté mistrovství světa. „Vracel jsem se a chtěl jsem si to ještě jednou zažít. Strašně moc si to užívám a čím víc se blíží konec, tím víc je mi to líto. Ani končit ještě nechci, ale všechno je otevřené,“ zamýšlel se nad svou budoucností po šampionátu.