Nezvykle brzy. Liberečtí florbalisté už se vrhli do přípravy

Libereckým magický postup do elitní osmičky stejně jako v předchozích dvou letech jen velmi těsně unikl a po základní části opět skončili první pod čarou play off na devátém místě.

„Získali jsme 36 bodů, a to zatím vždy zajistilo play off. V minulé sezoně tento zisk stačil na pěkné šesté místo,“ konstatoval po konci základní části na klubovém webu hlavní trenér Zdeněk Skružný. „Pokud to budeme hodnotit jen podle umístění, tak samozřejmě spokojeni nejsme a cíl, který si celý tým stanovil, jsme nesplnili. Ale vidíme i pozitivní věci, především zabudování čtyř juniorů do sestavy a jejich výrazný vliv na výsledky a hru celého týmu.“

Co tedy podle zkušeného kouče k vytouženému postupu do play off, které si muži FBC Liberec naposledy zahráli před dlouhými deseti lety, hlavně chybělo?

„Opakovali jsme úseky, kdy jsme dostávali více rychlých branek po sobě nebo jsme nedokázali delší dobu udržet vedení. Ale myslím, že celkově je to souhrn několika věcí, které musíme společně změnit. A podle mne to z velké části ani nesouvisí s výkonem na hřišti, ale s přípravou na samotný výkon. Jsou to drobnosti a myslím, že část hráčů je vnímá jako nepotřebné nebo jako ‚buzeraci‘ ze strany trenérů. Ale nastavení osobního rozvojového plánu do sezony nebo jejích částí, přemýšlení o svých cílech do jednotlivých zápasů a vyplňování hodnocení svého výkonu nás může určitě posunout,“ tvrdí Skružný. „Jsou to věci, se kterými běžně pracují úspěšní lidé a kolektivy, nejen ve sportu. Na celém realizačním týmu teď bude, abychom byli náročnější právě v tomto období do zahájení dalšího ročníku.“

Liberečtí florbalisté sehráli poslední mistrovský duel 7. března a po měsíci a půl už se na začátku tohoto týdne vrhli do oficiální přípravy na příští sezonu superligy, která se rozjede až v září.

„Začínáme nezvykle brzy, ale nechtěli jsme nechat hráče dlouho bez pohybu. Prvních čtrnáct dní to bude takové testování pohybových schopností a kromě rozvoje kondice se celou přípravu budeme věnovat i florbalové části. Květen bude zaměřen na rozvoj individuálních dovedností a červen souhře a komunikaci v pětkách,“ nastínil Zdeněk Skružný. „Pak následuje dovolená a po ní už poslední blok přípravy se zápasy a soustředěním. Chystáme i několik změn a překvapení, která budeme v průběhu přípravy odtajňovat.“

Na úvodním tréninku se libereckým trenérům hlásil takřka kompletní kádr z uplynulé sezony, chyběli jen odchovanci Lukáš Kořínek a Tomáš Leksa. „Během pohovorů po konci sezony vysvětlili své důvody, proč nechtějí pokračovat v A-týmu. Dávají přednost studiu a jiným koníčkům. Chci jim poděkovat za roky, které jsme spolu strávili na trénincích i dalších florbalových akcích. Oba patřili ke skutečným týmovým srdcařům,“ řekl k jejich konci v týmu trenér Skružný.

Otazník zatím visí nad pokračováním brankáře Ivana Ponomareva, který v Liberci hostoval z týmu krajského rivala České Lípy, a do přípravy se zapojili další liberečtí odchovanci Matěj Ševčík a Filip Smutný.