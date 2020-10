Liberecký talent Čermák utekl koronaviru, za florbalem jde do Švédska

„Že bych mohl s ohledem na aktuální situaci v Česku vycestovat za florbalem do Švédska mě napadlo hned, když jsem zjistil, že se neuskuteční plánovaný juniorský turnaj EFT ve Švýcarsku. Velkou inspirací pro mě byly také přestupy Míši Mlejnkové a Denisy Kotzurové z FBC Ostrava, které okamžitě reagovaly na situaci a přestoupily do švédského klubu IBK Lund,“ vyprávěl na webu www.ceskyflorbal.cz osmnáctiletý Martin Čermák, který je odchovancem FBC Liberec, kde prošel všemi kategoriemi, a ač věkem ještě junior, už od loňské sezony se stal platným členem libereckého mužského florbalového A-týmu.¨

V aktuální sezoně nastoupil Čermák v dresu FBC Liberec celkem do deseti soutěžních zápasů: dva odehrál za juniorský tým a za áčko tři v poháru a pět v nejvyšší Livesport Superlize. Celkem nasbíral 17 kanadských bodů za osm gólů a devět asistencí. V příštích dnech už bude moci dočasně sbírat body ve Švédsku.

Odchod do Skandinávie připomínal akci ‚kulový blesk‘.

„Kontaktoval jsem pár týmů ve Švédsku a ozvala se mi jich spousta včetně Lerumu. Prvotní myšlenka mého odchodu do Švédska byla spojena s trénováním, v tomhle duchu jsem posílal také zprávy na kluby. Ale Lerum, konkrétně trenér mužů Anton Olofsson, se mi ozval s tím, že si o mně našli další údaje a videa a že stojí o to, abych hrál i ligové soutěže,“ popisoval Martin Čermák.

„Na základě toho jsem vše začal řešit i s Libercem a během dvou dnů jsme domluvili přestup. Musím poděkovat jak Liberci, tak Lerumu, protože obě strany byly velmi aktivní. Minulou středu jsme to začali řešit a v neděli už jsem letěl.“

Z Čermákova rychlého jednání je hlavní trenér libereckých florbalistů Skružný nadšený. „Mně to přijde skvělé, že se takhle stará o svoji kariéru, protože je to velký talent. Moc se mi líbilo, že tenhle krok udělal sám a nečekal, co se stane,“ řekl někdejší dlouholetý kouč české reprezentace Zdeněk Skružný.

„A navíc jde do klubu, který je známý tím, že se o mladé hráče opravdu velmi dobře stará. Já jsem byl navíc v kontaktu s trenérem Lerumu Olofssonem a na Martina se mě ptal. Oni si opravdu neberou někoho, o kom by nic nevěděli. Pro Martina to bude ohromná zkušenost. A o tom, jakou má druhá švédská liga oproti nám kvalitu, svědčí fakt, že když jsme s Lerumem hráli vloni v létě, tak jsme dostali devět kusů...,“ zavzpomínal Skružný.

Po příletu do Švédska Čermák okamžitě zaplul do florbalového dění v klubu Lerum.

„Přiletěl jsem v neděli okolo deváté hodiny ráno, na letišti mě vyzvedli spoluhráči z mužského týmu a jeli jsme se podívat na halu, kde probíhal zápas kategorie B16. Následně mě trenér Olofsson provedl halou i městem a ukázal mi, jaké tady jsou možnosti, například že mám neomezený přístup do obrovské posilovny,“ hlásil ze Švédska Čermák.

„Večer jsme jeli na další zápas a potom do domu, kde budu po celou dobu bydlet. Rodina, která mi poskytla ubytování, má jednoho syna, který hraje ve Švýcarsku. Vše mi vysvětlili a jsou tady pro mě vždycky, když něco potřebuju.“

Martin Čermák studuje v Liberci na gymnáziu a vzhledem k současné situaci se může z domova vzdělávat i na dálku. „Teď to není vůbec problém, mám stejný režim jako v Česku, tedy distanční výuku online. Jsem spokojený, že si den rozvrhnu podle sebe a můžu trávit hodně času na trénincích a věnovat se florbalu. Těším se na švédský styl florbalu, který je oproti tomu v Česku rozdílný. V Lerumu budu mít možnost hrát juniorskou nejvyšší ligu a zároveň druhou mužskou, protože většina hráčů v mužích jsou věkem junioři - ročníky 2002 a 2003 a jeho součástí jsou i čtyři švédští juniorští reprezentanti. Navíc druhá liga mužů je velmi kvalitní soutěž, protože jsou v ní bývalé týmy z nejvyšší soutěže,“ uvedl Martin Čermák.

Aktuálně je hráčem Lerumu, ale až se v Česku zase školství a florbal rozeběhnou, tak se do Liberce vrátí. „Taková je dohoda jak s Martinem, tak s klubem, což je výborné pro všechny strany,“ pochvaloval si trenér Zdeněk Skružný.