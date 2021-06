Letošní obměna kádru je extrém, tvrdí liberecký trenér Nekola

K volejbalistům liberecké Dukly přišel trenér Michal Nekola v létě roku 2009 z Ústí nad Labem. Kromě sezony 2010/11 - a předminulé nedohrané kvůli covidu - pokaždé dovedl svůj tým buď k extraligové medaili, přičemž mistrovský titul oslavil dvakrát, nebo k triumfu v Českém poháru. Štace v armádním klubu ho ale vůbec neomrzela a tým zpod Ještědu povede již do své třinácté sezony za sebou.



„Už třináctá? To to letí... Naštěstí nejsem pověrčivý, na tyto věci nevěřím, takže věřím jen tomu, že ta příští sezona bude pro nás úspěšná. Důležitější než moje doba, kterou jsem tady, je klub,“ tvrdí 50letý kouč volejbalistů Dukly Michal Nekola, donedávna i trenér české mužské reprezentace, kterou vedl z hlavní pozice tři roky.

Jak hodnotíte v kontextu dlouhé řady předchozích sezon tu minulou, v níž Dukla vyhrála Český pohár a v extralize získala bronz?

Jsem trošku rozpolcený. Před Vánoci jsme skončili v Poháru CEV, druhém nejvýznamnějším v Evropě, na děleném pátém místě, což je podle mě nejen pro Duklu, ale i pro celý český volejbal kvůli koeficientu velký úspěch. Pak se nám fantasticky povedl Český pohár, kdy jsme odehráli nejlepší part sezony a porazili jsme naše největší konkurenty České Budějovice a pak i ve finále Karlovarsko, navíc v jeho hale. Bohužel ke konci toho vyhraného finálového zápasu se zranil první nahrávač Kovalčuk, což částečně narušilo tréninkový proces na extraligové play off. V něm jsme pak přetlačili až v pěti zápasech Ostravu, ale v semifinále jsme prohráli s Budějovicemi. To bylo velké zklamání, přesto si moc vážím toho, že ti kluci udrželi koncentraci a zvládli následnou sérii o bronz. Sezona tedy určitě nebyla neúspěšná. Zlato, bronz, páté místo v Evropě, ale mysleli jsme na víc. Přece jen extraliga se bere jako priorita.

Bylo tedy těžké se rozhodnout, jestli chcete a budete v Dukle dál pokračovat?

Vždycky, když mi končila smlouva, jsme to s předstihem řešili a stejné to bylo i letos. Teď mi končila v květnu, ale už v průběhu ledna, února jsme si s ředitelem klubu Pavlem Šimoníčkem sedli a domluvili se, že ještě příští sezonu tady zase budu.

S Duklou máte dva tituly, vedl jste českou reprezentaci, prozradíte, jestli vás nelanařily jiné kluby?

Z České republiky žádná nabídka nebyla, ale byly možnosti na Švýcarsko a dokonce i nějaký exotický nároďák z arabské země. Šlo to přes agenta, jestli bych neměl zájem, ale to už jsem byl domluvený na další spolupráci s Duklou a rozhodl jsem se, že nebudu rušit své slovo. V Liberci jsem spokojený, práce se mi tady líbí a pokud bude mít klub dál zájem, tak já nemám moc důvodů z Dukly odcházet.

Asi nejžhavější téma posezonního dění v extralize je konec kariéry nejlepšího českého volejbalisty posledních let Jana Štokra, který se pro tento krok rozhodl v květnu po čtyřech letech v Dukle Liberec. Prý jste ho přemlouvali, aby ještě zůstal...

...s Honzou se známe asi od roku 2001, když jsem se vracel z angažmá ve Francii a on jako mladík v Odoleně Vodě začínal. Hráli jsme spolu, strašně si vážím toho, co ve volejbale dokázal, a že jsem se s ním poznal. On vždycky to, co řekl, absolutně dodržel, všechno odjezdil na maximum, prostě stoprocentní profík. Byl jsem proto moc rád, že si po návratu z ciziny vybral Duklu Liberec. Ano, chtěli jsme, aby tady ještě pokračoval, ale rozhodl se skončit, všichni to respektujeme, ale samozřejmě pro český volejbal je to velká škoda, že už nebude na palubovkách. Teď má před sebou jiné priority a já mu přeju hodně štěstí v další etapě jeho života. Co mě ale fakt moc mrzí, je to, že jsme spolu neoslavili v Dukle titul, což bylo jeho velké přání.

Trenér českých volejbalistů Michal Nekola sleduje zápas s Černou Horou.

Pojďme k současné Dukle. Kromě Štokra odešlo z týmu dalších devět hráčů...

...letošní obměna kádru je extrém. V Dukle už jsme pár větších změn zažili, ale tahle je za dobu, co jsem tady, absolutně největší. Situace se prostě tak po sezoně vyvinula. Některé hráče jsme chtěli udržet, ale nepovedlo se, některým končily smlouvy a už jsme je nechtěli prodlužovat. Po té hektické covidové době před minulou sezonou jsme změnili strategii a noví hráči mají minimálně dvouleté smlouvy, abychom s týmem mohli pracovat na dlouhodobější bázi. To je velice důležité.

Jak ale berete situaci, kdy vám odešli oba nahrávači, oba univerzálové a všichni smečaři, tedy kromě blokařů a liber kompletní osa týmu?

Jak už jsem naznačil, nebyla to úplně naše plánovaná volba takhle překopat kádr, každopádně je to ale nová výzva, nový impulz. Jsem přesvědčený, že jsme vybrali dobré charaktery, což je klíčové pro vznik nového týmu, a věříme, že ti noví hráči jsou dravci, kteří se budou chtít porvat o své místo a pro Duklu vybojovat co nejlepší umístění.