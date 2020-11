Liberecký mladík Čermák: Švédští florbalisté mají před očima jen výhru

„Jak mě přijmou spoluhráči, z toho jsem měl asi největší obavy. Bál jsem se, že mě budou vnímat jako někoho, s kým budou muset bojovat o sestavu, ale opak byl pravdou. Všichni jsou hrozně milí a ochotní, berou mě mezi sebe a nálada v týmu je opravdu skvělá,“ líčil na webu FBC Liberec Martin Čermák.

Švédsko je kolébkou a velmocí florbalu a podle Čermáka je tamní druhá liga kvalitativně výš než česká Superliga. „Všechny zápasy mají opravdu ‚grády‘ a nasazení je obrovské. Působí v ní několik týmů, které už okusily nejvyšší soutěž a na kvalitě je to velmi znát. Největší rozdíl vidím v rychlosti, technice a mentálním vnímání všech hráčů. Každý má před očima jen výhru, a to za jakéhokoliv stavu. Nikdy si nepřipouští, že by mohli prohrát,“ poznal liberecký talent, jehož Lerum je v tabulce skupiny Jih osmý z dvanácti.

„Myslím, že je jenom dobře, aby mladí čeští hráči jako já v téhle době okusili zahraničí, nabrali nové zkušenosti a hlavně hráli. To je ta nejdůležitější věc.“

Lerum je florbalové městečko nedaleko Göteborgu a Čermák v něm pobývá s parťákem z juniorského národního týmu Matějem Pěničkou z Bohemians.

„Bydlíme v rodině florbalových fanatiků, jejichž jeden syn hraje ve Švýcarsku. Ubytování je úžasné, bydlíme v třípatrovém domě blízko haly a stravu a bydlení nám hradí klub,“ popsal Čermák, jenž studuje v Liberci na gymnáziu. „Ve všední dny dopoledne se věnuji škole, každý den mám jednu až dvě online hodiny, jinak pracuji na domácích úkolech. Odpoledne trávím trénováním nebo regenerací.“

Restart českého florbalu se ale blíží a je možné, že se superliga opět rozjede už příští týden. V tom případě by se měl Čermák podle dohody vrátit do libereckého klubu.