Mlčte, dostáváte peníze! Florbalový svaz tutlá aféru sudích, zlobí se klub

„Komunikovalo s námi marketingové oddělení svazu, které se snaží odclonit emoce, tak to alespoň nazvali. Náš markeťák po superfinále vydal prohlášení a oni nám řekli, že na něj dostáváme dost peněz, tak bychom ho mohli hlídat,“ prozrazuje prezident Vítkovic Tomáš Krásný.



„Neřekli explicitně, že bychom mohli o peníze přijít, ale dá se to tak pochopit. Snaha marketingového oddělení řídit všechno je běžnou věcí. Předhazování toho, že nám dávají peníze, je typicky svazové. Opravdu to takhle řekli, mohu to dokázat,“ dodává ředitel Vítkovic Pavel Palata.



Co to je za peníze? Superligové kluby dobrovolně využívají svazových programů podpory, díky kterým jim chodí statisíce ročně, mimo jiné i na marketingového pracovníka. Je to také případ Vítkovic, takže se dalo očekávat, že si svaz bude hlídat práci člověka, na něhož přispívá. Vítkovice se pochopitelně programu účastnit nemusí, ale to by přišly o mnoho peněz.

„S činovníky klubu jsem hovořil já,“ říká vedoucí oblasti komise elitního florbalu a medializace Roman Urbář. „Nechtěl jsem, aby stahovali svá vyjádření, chtěl jsem, aby v nich nebyly nepřesné informace. Očekával jsem, že takovou věc spolu vyřešíme jako partneři, protože probíhá spolupráce mezi kluby a svazem (zmíněné podpůrné programy). V tom vyjádření opravdu byly věci, které se stoprocentně nezakládaly na pravdě a daný pracovník to zpětně uznal. Jen jsem apeloval na respekt, ta situace je za mě vyřízená.“

Ostravský klub je ale tak jako tak rozhořčený a dál cítí, že ho rozhodčí - zkušení bratranci Kamil Sojka a Tomáš Sojka - v superfinále poškodili.

V posledních minutách třetí třetiny za stavu 3:3 udělali několik zásadních minel, které vedly k mladoboleslavským gólům.



„Zdráhám se věřit, že to udělali naschvál, znám je, jsou to hodní kluci, ale nepovedlo se jim to,“ tvrdí Krásný.

Šlo o tyto situace: v 55. minutě využil přesilovou hru Jiří Curney a rozhodčí přehlédli, že stál nohou v brankovišti.

V 59. minutě při vítkovické hře bez brankáře neodpískali sekání Patrika Suchánka do hole Matyáše Šindlera, což vedlo k zisku míčku a gólu do prázdné brány, 5:3 pro Boleslav.

O pár sekund později zase neviděli, že Milana Tomašíka trefil míček do ruky. I to vedlo bezprostředně ke gólu na konečných 6:3. Video se ve florbale dle mezinárodních pravidel může využít jen pro určení, zda míček přešel celým objemem brankovou čáru a zda to stihl před vypršením třetiny, šance na opravu tedy nebyla.

Podívejte se na sestřih utkání:



„Pořád tomu nemůžu uvěřit, byla to vražda v přímém přenosu. Jsem zhnusený a šokovaný. Už od vyloučení věděli, že chybovali. Znervózněli a jako by tam od té doby nebyli. Ty rozhodčí znám, jsou rozumní, ale tohle je neomluvitelné,“ zlobil se pro aktuálně.cz lídr Vítkovic Tomáš Sladký.

Promluvil upřímně, neboť ukončil kariéru a stěhuje se do Švýcarska, ale předtím prý také zažil svazovou cenzuru: „Dělal jsem různé rozhovory před superfinále a některé moje odpovědi byly staženy. Co se nehodilo do krámu svazu, nebylo zveřejněno. Jsem zděšen.“



Na druhou stranu i tady je pochopitelné, že si svaz na svých webech obsah hlídá, je to běžná praxe. Bylo by zarážející, kdyby sám dehonestoval svůj projekt.

Zpět k rozhodčím, bratranci Sojkové si chyby uvědomují, po zápase také zašli za Vítkovicemi a omluvili se.

„Poškozená“ je svým způsobem i Mladá Boleslav. V sezoně vyhrála 34 zápasů z 35 (ztratila jen první zápas ročníku) a teď čelí útokům, že titul získala neprávem a za pomoci sudích.



Podobné chlapské vyjádření, jako předvedli rozhodčí, ostravský klub čekal také od svazu.

Jenže místo omluvy přišlo krátké stanovisko, ve zkratce: Nemůžeme superfinále zhodnotit, protože noví členové výkonného výboru zvolení před týdnem ještě nemají rozdělené kompetence v jednotlivých komisích.

Jinými slovy odborné orgány řádně nefungují v době, kdy vrcholí celá sezona a probíhá nejsledovanější zápas ročníku.

„Nevím, jestli se tomu mám smát... Měli si uvědomit, že bude superfinále,“ zlobí se Krásný.

„I kdyby už byly nové komise, na průběhu superfinále by to nic nezměnilo. Rozhodčí i delegáty delegovala ještě původní komise. Vědělo se, že jde o poslední dva zápasy v sezoně a pak je několikaměsíční pauza, proto nebyla nutná žádná akutní návaznost. Osobně jsem se zástupci Vítkovic mluvil, ano, staly se tam chyby, které nás mrzí, ovlivnily samotné utkání. Na druhou stranu toto opravdu musí posoudit nové odborné komise. Budeme se tím zabývat, aby se chyby eliminovaly,“ ujišťuje Urbář.

Za nefunkčnost odborných komisí může dění na valné hromadě 6. června, kde Filip Šuman složil funkci prezidenta a s ním i většina členů výkonného výboru rok před vypršením mandátu (tím se rozpadly i komise).

Pět z členů VV opět kandidovalo a získalo své místo ihned zpět: Václav Culka, Petr Galasovský, Martin Musil, Petr Musil a Renáta Typlová. Dosavadní viceprezident (a tedy i člen výkonného výboru) Daniel Novák byl zvolen prezidentem. Novými členy VV jsou Tomáš Pacák a Jiří Dufek. Jediný člen výkonného výboru, který nerezignoval, je Michal Peterka.

Jeho rozhodnutí znamená, že mu mandát člena VV vyprší dle plánu v roce 2022, ostatní mají zajištěné místo až do roku 2024.

Podle zasvěceného zdroje blízkého vedení svazu byla tato akce dopředu připravená, aby si členové VV zajistili delší funkční období.

„Rezignace téměř všech členů VV byla připravená, nebyl pro ni důvod a pouze si tím prodloužili mandát ze zbývajícího roku na tři do 2024. Neudělal to jediný člen, Michal Peterka, protože není kývač bývalého prezidenta Filipa Šumana. Že teď nefungují komise, takže se nemohou vyjádřit k superfinále? To jsou jen výmluvy,“ řekl iDNES.cz jeden z delegátů valné hromady a vysoce postavený člen vedení svazu, který si nepřál být jmenován.

„Nemohu mluvit za jednotlivé členy VV, ale bylo jejich právo rezignovat a kandidovat znovu, nemuseli být zvoleni, měli protikandidáty v řádné volbě,“ upozorňuje Urbář.



Zároveň se dá pochopit, že nový florbalový prezident Novák chce mít ustálený tým po celé tříleté funkční období.

Sám Peterka k dění ve výkonném výboru řekl: „Oficiálně se rezignace dosavadních členů vysvětluje náhlým rozhodnutím Filipa Šumana odstoupit, ostatní ho loajálně následovali. Jen bych spekuloval, jak dlouho a jestli to vůbec bylo připravené, ale destabilizovat vedení v tomto roce nebylo šťastné řešení. Nedostal jsem racionální argument, proč to bylo potřeba. Přišlo mi to zvláštní. Volby měly být až příští rok.“

Ano, odborné komise tedy nyní řádně nefungují, o kompetencích rozhodne až výkonný výbor příští týden, ale k vyjádření a uklidnění situace ani nebyly potřeba.

Vyjádřit se mohl například dosavadní ředitel soutěžního úseku Zdeněk Mlčoušek či samotný prezident Daniel Novák - dost možná by alespoň částečně uklidnili rozhořčený klub z Ostravy. Ten místo toho zakládá výzvu „zrušme superfinále“ a hodlá se bránit.

„Už se to nedá udržet, lidé toho mají plné zuby,“ říká vítkovický prezident Krásný.