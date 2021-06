Florbalový titul s Boleslaví slavil i havlíčkobrodský rodák Bína

„Je to neskutečný pocit,“ hlásil šťastný Bína po utkání, v němž Mladá Boleslav porazila v v pražské UNYP Areně 1. SC Vítkovice 6:3. „Byla to hrozná dřina, jsem šťastný, že jsme to dotáhli do vítězného konce.“



Sám se pod výhru podepsal asistencí u prvního gólu a přesnou trefou v 59. minutě, kdy zvyšoval vedení svého týmu na 5:3.

„Vůbec jsem nepřemýšlel, co udělám, prostě jsem se podíval, kde je brána a vystřelil. Naštěstí to tam padlo,“ popsal povedený moment.

Ve třetím dějství byla Mladá Boleslav lepší, ovšem dvě třetiny předtím tahaly za delší konec Vítkovice. „Jenže ve třetí trochu odpadly. Ale ono je to jedno, hlavně, že to pro nás dobře dopadlo,“ usmíval se šťastný Bína.

Odchovanec brodského florbalu hrál v minulosti také za Pardubice, ovšem teď už je spoustu sezon spokojený v Mladé Boleslavi.

I když loni na podzim středočeský klub na pár týdnů opustil. Důvodem byla pandemie koronaviru a s ní související zákaz trénování i soutěží. Společně s dalšími čtyřmi spoluhráči tak Bína v říjnu zamířil na více něž dva tisíce kilometrů dlouhou cestu do švédského města Umea, kde je čekalo angažmá v tamním klubu Dalen.

„Moc mi to pomohlo. Určitě jsem zpátky neodjížděl s pocitem, že to bylo o ničem. Zkušeností jsem posbíral dostatečně. A nebylo to jen o florbalu. Dojem na mě udělalo i to, jací jsou obecně ve Švédsku lidé,“ nechal se před časem slyšet v jednom ze svých rozhovorů.

Přesto se nakonec rád vrátil do Boleslavi, takže s ní mohl oslavit její historicky druhý titul v superlize. Navíc se v superfinále mohlo hrát konečně zase před diváky. Byť mohli dorazit jen v omezeném počtu.

„Podpora z hlediště vždycky pomůže. Když dáte gól, tak reakce publika vás vždycky ještě víc nabudí. Byli jsme rádi, že tam fanoušci mohli být, užili jsme si to,“ hlásil Bína.