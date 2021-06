Boleslavský florbalista Natov zvedl mistrovský pohár nad hlavu pro tatínka

Mladá Boleslav pak ještě při riskantní hře Vítkovic bez brankáře vedení navýšila na konečných 6:3 a ve florbalové superlize vybojovala svůj druhý titul v historii. „Pocity jsou krásné. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli, i když to nebylo úplně optimální,“ radoval se Jan Natov.



V čem konkrétně?

No prohrávali jsme... A po měsíci čekání na finále jsme mohli být rádi, že to po dvou třetinách bylo z našeho pohledu pouze 2:3. Ve třetí třetině jsme to zvládli a dokázali jsme to otočit. Ty závěrečné třetiny prostě máme silné. Ukázali jsme, že zápas trvá šedesát minut, a díky tomu jsme vybojovali titul.

Dokážete popsat, jakou hodnotu tahle zlatá medaile konkrétně pro vás má?

Tenhle rok to pro mě má hodnotu nejvyšší, protože ta sezona byla strašně těžká. Teď už to můžu prozradit, bohužel mi odešel tatínek, který si vždycky přál, abych jako kapitán zvedl pohár. Jsem strašně hrdej a je to pro mě nejsilnější moment, že jsem to dokázal pro něj. A hlavně, je to druhý titul pro Mladou Boleslav, po nějaké době jsme zase dokázali vyhrát finále. Jsem rád, že jsme potvrdili, že to děláme správně.

Máte nějaký kapitánský recept?

Dříve by mě nikdy nenapadlo, že budu v nějakém týmu kapitán. Jsem strašně pyšnej na celej tým. Bylo skvělé, že jsem ty kluky mohl dovést k vítězství. Ukázali jsme sílu v tom, že umíme klíčové situace týmově zvládnout, dneska se to opět potvrdilo.

Váš titul je navíc podpořen báječnou sérií 34 výher v řadě.

Nemohlo to dopadnout lépe. Konečně si můžeme říct, že těch 34 výher má hodnotu, protože kdyby se nám finále nepovedlo, tak by převládlo zklamání a nikoho by žádná série nezajímala. Takže 34 vítězství v řadě a zasloužený titul.

Vlastně i tak trochu prvenství za celé dvě sezony, protože loni se ročník kvůli covidu nedohrál.

Za ty dva roky jsme udělali velký kus práce, měli jsme bezpočet tréninků. Takovou v uvozovkách dvouletou sezonu už asi nikdy nezažijeme, konečně si můžeme pořádně odpočinout.