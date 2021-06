Přestaňte si lhát. Český florbal potřebuje změny, vyzývá kouč Vítkovic

Pavel Brus odmítá, že by chtěl jediný duel o titul zrušit, jelikož Vítkovičtí v Praze podlehli Mladé Boleslavi 3:6 poté, co utkání hrubě ovlivnili rozhodčí, bratranci Sojkové.

„Pakliže českému florbalu na našem sportu a jeho rozvoji záleží, musí ukončit superfinále,“ prohlásil. „Chci vyzvat vedení Českého florbalu, aby si přestalo lhát, protože od počátku upozorňujeme, že superfinále je nespravedlivé. Jako trenér říkám, že raději budu hrát finálovou sérii na více zápasů, byť jsem outsider v porovnání s Mladou Boleslaví, a udělám si boj o titul těžší.“

Upozornil, že favorit jedno utkání může prohrát, ale aby jich ztratil více, není moc pravděpodobné. „Pro mě má větší hodnotu hrát více vyrovnaných zápasů a třeba v sedmém neuspět, ale kluci díky tomu rostou, pomůže jim to v dalším rozvoji stejně jako celému zdejšímu florbalu včetně reprezentace,“ prohlásil Brus.

Opravdu?

Ve finálové sérii bude mnohem více zajímavějších a těžších utkání. Bude to mít příběh, emoce, grády. Z mého pohledu je deset argumentů pro a ani jeden proti.

Nemluvíte tak proto, že rozhodčí, bratranci Sojkové, v závěru letošního finále hodně chybovali a i kvůli tomu jste prohráli?

Ne, sobota byla už jen vyústěním všeho. Bylo jen otázkou času, kdy se něco takového stane. Ale tuším, že pokud by rozhodčí pátý mladoboleslavský gól neuznali, zvládli bychom při hře šesti proti pěti vyrovnat. Nebylo nám umožněno vyhrát, což říkám objektivně, v klidu, s odstupem. Ale nechci do toho zatahovat rozhodčí. Chybují stejně jako hráči.

Jenže Mladé Boleslavi uznali tři poslední góly, které neměly platit... Není to trochu moc?

Buďme objektivní. Během utkání mělo být nejméně dvanáct dvouminutových trestů za sekání, zdůrazňuji na obou stranách. Jenže rozhodčí pět minut před koncem vytáhli proti nám zákrok, jakých předtím bylo mnohem více a horších (vítkovický Hájek těsně minul míček a zablokoval protihráči hokejku - pozn. red.). Gól Karase (Curneyho na 4:3) v přesilovce, když stál v malém brankovišti, sudí uznat neměli. Neviděli? Nevím. To jsme u druhé chyby.

Kolik jste jich napočítal?

Třetí byla, když nepotrestali Suchánka za seknutí Šindlera, který chtěl nahrávat na střed. Suchánek našemu hráči zasáhl hokejku a my z toho dostali pátý gól. Byl to jednoznačný faul na dvě minuty. Čtvrtou byla Tomašíkova ruka před šestou brankou. Pátou to, že Boleslav hrála asi dvacet vteřin v šesti, což vůbec nikdo nezaregistroval. Řval jsem po nich (po rozhodčích) marně, tam už byly emoce. Bylo tam pět zásadních chyb, které ovlivnily zápas v náš neprospěch. Boleslav nevyhrála zaslouženě, nebylo to objektivní, nebylo to fér.

S tím bohužel už nic nenaděláte.

Přestaňme si ale nalhávat, že superfinále je fajn a že je pod kontrolou. Lidé jako Zdeněk Mlčoušek by se měli zodpovídat za práci s rozhodčími, protože je jeho vizitka, jak oni řídí zápasy. Připravujete se třináct měsíců a pak vám někdo neumožní vyhrát.

Mohlo jít vyloženě o záměr sudích?

To si musejí sáhnout do svědomí oni. Jediné, čeho se bojím, že šéfové Českého florbalu to hodí na ně místo toho, aby zodpovědnost nesl ten, kdo superfinále organizuje. Někdo rozhodčí školí, připravuje je a nominuje. Je to obrovské pochybení tohoto člověka a já žádám český florbal aby jej zbavila funkce. My kluby superfinále nechceme. Ostatně po dvou nespravedlivých gólech, když jsme prohrávali 3:5, jsme zvažovali, že ze zápasu odejdeme, protože jsme tam nebyli potřební. Někdo rozhodl za nás.

Proč jste to neudělali?

Nechtěli jsme vrchol sezony potopit, ale očividně jsme to udělat měli, protože následovaly další chyby. Měli jsme říct: Dohrajte to bez nás, když o výsledku rozhodnou sudí.

Daniel Šebek z vítězné Mladé Boleslavi utěšuje po superfinále Tomáše Sladkého z Vítkovic.

Zastáncem superfinále byl někdejší předseda Českého florbalu Filip Šuman. Tento měsíc ho nahradil Daniel Novák. Mohl by se změnami pomoci?

Jedině že začne školit rozhodčí, bude na ně přísný a najme odborníky, kteří je budou vzdělávat. A zruší superfinále. Není náhoda, že Finové se už vrátili k finálové sérii. A Švédové to chtějí udělat také, jenže jejich unie to zatím nepovolila.

O zrušení českého superfinále se v minulosti už několikrát hovořilo. Proč to dosud neprošlo?

Je v tom politikum, kluby jsou znásilněné, aby předvedly nějaký výkon a veškeré benefity má Český florbal, byť se o to nijak nepřičinil.

Není argumentem pro superfinále ani to, že v minulosti při nich fanoušci zaplnili největší arény v Praze a Ostravě?

Jenže argumentů pro finálovou sérii je mnohem více. Chyby rozhodčích se rozmělní. A pokud jde o zaplněné tribuny, tak všechny kluby mají povinnost kupovat lístky a pak je přeprodávají. To je komunismus. Někdo něco vyrobí a vy to musíte koupit. Nemáte volbu. Jako klub jsme schopni si finálové zápasy zorganizovat třeba v RT Torax Aréně v Ostravě-Porubě, kam přijdou čtyři tisíce diváků. A všechny peníze a zisk půjde nám. Uměli bychom si v sérii vydělat do vlastní pokladny mnohem více. Bohužel šéfové Českého florbalu si z nás udělali cvičené opice, které vjedou do cirkusu a oni vyberou vstupné.

Nyní z toho nic nemáte?

Benefity jsou minimální. Směšný reklamní prostor, což je jedna podlahová reklama a jeden mantinel pod kamerou, který není v televizi vidět, a sedm procent prostoru na LED panelech. K tomu má klub podíl ze superfinále, což je obvykle něco kolem patnácti procent toho, co vydá na vstupenky. Stejnou částku dostanou všechny superligové kluby.

Vítěz superligy ale dostává prémii dvě stě tisíc korun.

Těch necelých dvě stě tisíc je na to, aby se klub přihlásil do poháru mistrů. Pokud ho hrát nebude, peníze nezíská. Navíc pohár mistrů stojí mnohem více. A když jedeme na superfinále do Prahy, platíme z naší kasy ubytování, dopravu, jídlo. To je plivnutí do tváře superfinalistů. Vedení Českého florbalu nás jen využije a dělá si na tom vlastní byznys. To ve mně bylo už dlouho a po sobotě to vyplavalo na povrch. Jak mám teď přijít do šatny a říct klukům, že za dva týdny zase začneme makat...?