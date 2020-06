Liberecké Crazy Girls skončily v extralize. Po 25 letech

V této koronavirem předčasně ukončené sezoně také zaznamenaly zápis do statistik, ale negativní. Ve 22 zápasech extraligové základní části totiž nezískaly ani jeden bod a jejich skóre bylo děsivé v poměru 54:259.

Proti mnohem zkušenějším celkům neměl extrémně mladý a výrazně oslabený liberecký kádr s průměrem okolo dvaceti let moc šancí a neuspěl by zřejmě ani v play down o záchranu. Výkonný výbor Českého florbalu však rozhodl, že z nejvyšších soutěží nikdo nesestoupí a Crazy Grils plánovaly, že v nejvyšší soutěži zůstanou.

„Herní trend byl ke konci sezony a hlavně v zápasech play down vzestupný. Máme pořád hodně talentovaných holek, které už se mohou začlenit do týmu žen. Je tak pravděpodobné, že extraligu budou hrát z více než sedmdesáti procent odchovankyně FBC Liberec, což v minulosti nebylo vůbec běžné,“ říkala ke konci března členka vedení klubu Blanka Procházková.

Jenže situace se v minulých dnech razantně změnila. Nejhorší tým uplynulého ročníku sice po předčasném konci soutěže kvůli pandemii koronaviru nemusel bojovat o záchranu a měl právo účasti v extralize, ale přihlásil se pouze do první ligy, druhé nejvyšší soutěže.

„I přes administrativní možnost nastoupit v extralize se Crazy Girls představí jen v první lize. Vedení klubu po dohodě s trenéry i hráčkami podalo přihlášku o patro níž, kde začíná nová éra a další část restartu ženského florbalu v Liberci,“ uvedl liberecký klub na svém webu. Liberečtí fanoušci ženského florbalu tak mohou jen smutně vzpomínat na zlatou éru ze začátku tisíciletí a na šest titulů. Do extraligy vstoupily Crazy Girls v sezoně 1995/96.

„Paradoxně jsme před těmi tituly byli v takovém poločasu rozpadu. Už jsme toho měli plné zuby, nefungovalo to z hráčské strany holek ani z mojí trenérské. Tak jsme se namíchli a řekli si jasně, že se na to buď úplně vykašleme, nebo do toho půjdeme tak, abychom hráli o zlato. A povedlo se. Klíčové bylo, že k nám přišel z basketu trenér Zdeněk Chyba. První tři roky mi dělal asistenta a když získal florbalové zkušenosti, postupně mě nahradil na pozici hlavního trenéra a byl tak na různých postech u všech šesti titulů,“ vzpomínal v rozhovoru pro MF DNES Tomáš Erben, zakladatel FBC Liberec.

Nejvyšší soutěž florbalistek tak bude místo tradičních Crazy Girls Liberec hrát Florbalová akademie Mladá Boleslav, jež bude mezi elitou debutovat.