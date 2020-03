Nezískaly ani jeden bod, přesto Crazy Girls nesestupují

Ve 22 zápasech extraligové základní části totiž nevybojovaly ani jediný bod, utrpěly i více než dvacetigólové debakly, o čemž vypovídá kruté skóre 54:259, přesto kvůli předčasnému ukončení sezony nesestoupily.

„Upřímně řečeno jsme nějakou takovou bilanci čekali, protože tým před sezonou přišel o největší opory a výrazně se omladil,“ řekla Blanka Procházková z vedení FBC Liberec. Letní ztráty byly opravdu obrovské: Crazy Girls přišly o reprezentantky Mlejnkovou a Koníčkovou, které patřily v produktivitě mezi elitu extraligy, i o kapitánku Leierovou. Bývalá členka národního týmu totiž dala přednost hokeji, nastupovala za Bílé Tygřice a v dresu florbalistek Liberce odehrála v sezoně jen pět utkání. K tomu odešly i gólmanka Štěpánová či Dlouhá.

„Navíc nám den před přihláškou do extraligy oznámily další tři hráčky, že jdou jinam, a nedopadla ani předem domluvená spolupráce s prvoligovým Turnovem. Takové ztráty se z vlastních mládežnických zdrojů prostě adekvátně nahradit nedaly,“ popsala potíže s kádrem Procházková. „Proto jsme bleskově svolali schůzi, na které se samy hráčky rozhodly, že do extraligy půjdou. A to i za cenu, že to bude strašně těžké, že budou vysoko prohrávat, ale že radši sestoupí po sportovní stránce než tak, že se předem vzdají.“

Proti mnohem zkušenějším celkům neměl extrémně mladý liberecký kádr s průměrem okolo dvaceti let moc šancí. Po nulové základní části zahájily Crazy Girls boje o záchranu v play down proti Bulldogs Brno, první dva duely série prohrály a vše spělo k jejich pravděpodobnému sestupu, který by byl v historii libereckého ženského florbalu premiérový.

Sezona však byla kvůli opatřením proti šíření koronaviru předčasně ukončena a Výkonný výbor Českého florbalu rozhodl, že z nejvyšších soutěží nikdo nesestoupí.

Letos tedy Crazy Girls nespadly a už budují kádr na příští ročník. „Herní trend byl ke konci sezony a hlavně v zápasech play down vzestupný. Máme pořád hodně talentovaných holek, které už se mohou začlenit do týmu žen. Je tak pravděpodobné, že extraligu budou hrát z více než sedmdesáti procent odchovankyně FBC Liberec, což v minulosti nebylo vůbec běžné,“ tvrdí Blanka Procházková. „Hlavně musíme sehnat stabilního člověka, který bude naplno koordinovat ženskou složku klubu, aby to dostalo nějaký řád, ale o tom všem budeme jednat, až se situace v zemi zklidní.“