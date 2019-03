Liberecké Crazy Girls oslavily extraligovou záchranu

Liberecké hráčky se totiž po základní části nevešly do elitní osmičky a čekala je tak nevyzpytatelná série 1. kola play down proti Brnu-Židenicím. „Ty série o záchranu jsme už v Liberci několikrát zažili s týmem mužů a víme, že je to opravdu hodně psychicky náročné,“ řekla Blanka Procházková, asistentka trenéra libereckých žen. „Proto jsem byla spíš překvapená, že holky nebyly až tak nervózní, a to asi pomohlo.“

Crazy Girls po velkém boji vypjatou sérii zvládly, v šestém duelu porazily doma i díky čtyřem gólům reprezentantky Michaely Mlejnkové brněnský celek 7:4, na zápasy celkově zvítězily 4:2 a oslavily záchranu v nejvyšší soutěži florbalistek.

„Brno bylo v tabulce před námi, proto se začínalo dvěma zápasy tam. Pro nás bylo nakonec strašně důležité, že jsme první utkání v Brně vyhrály a od toho se celá série odvíjela, protože doma už pak byl náš tým stoprocentní,“ poukázala na klíčové momenty Procházková. „Brno bylo nepříjemným soupeřem, protože má dvě vyrovnané lajny, zatímco my máme jednu top a jednu spíš takovou udržovací.“

Crazy Girls táhly zkušené reprezentantky Mlejnková, Koníčková, které patřily k nejproduktivnějším hráčkám extraligy, a také Leierová. „Všem nám spadl velký kámen ze srdce, že v Liberci nejvyšší soutěž florbalistek zůstala i pro další sezonu. Zájem o ty naše nejlepší hráčky je totiž hlavně v pražských klubech velký a asi by odešly,“ konstatovala Blanka Procházková.