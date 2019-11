Crazy Girls na dně: v průměru dostávají dvanáct gólů na zápas

V úvodních letech tohoto tisíciletí vládl ženský tým FBC Crazy Girls Liberec naprosto suverénně českému florbalu. Družstvo ze severu plné reprezentantek nemělo v extralize konkurenci a šestkrát v řadě oslavilo mistrovský titul.

Od té doby se Crazy Girls bez přestávky držely mezi českou elitou, i když velké úspěchy už nepřicházely, a v loňské sezoně musely poprvé bojovat v play-down o udržení.

Letos to s libereckým týmem nevypadá zrovna nejlépe. V tabulce je extrémně mladý kádr s řadou juniorek a s průměrem jen okolo dvaceti let po devíti kolech bez bodu a s hrozivým skóre 22:108 poslední. Crazy Girls totiž v létě opustily největší hvězdy, reprezentantky a jedny z nejproduktivnějších hráček celé extraligy Mlejnková s Koníčkovou a navíc dosud odehrála pouze jeden duel v sezoně kapitánka a bývalá členka národního týmu Leierová.

„V klubu jsme čekali, že to bude letos velice těžké. Proto jsme měli v plánu spolupráci s prvoligovým týmem žen TJ Turnov, ale to nakonec, bohužel, padlo a my jsme se museli těsně před koncem podání přihlášek rozhodnout,“ řekla Blanka Procházková z vedení klubu FBC Liberec. „Svolali jsme proto schůzi hráček, které se rozhodly, že v extralize žen hrát budou, že chtějí v této těžké situaci bojovat a raději sestoupí sportovně než administrativně,“ popsala Procházková.

V minulém kole prohrály Liberečanky doma s mistrovskými Vítkovicemi 1:10 (0:1, 1:3, 0:6). „Byl to určitě náš nejlepší zápas sezony, co se týče poctivosti a dodržování pokynů,“ uvedl trenér Crazy Girls Tomáš Jakubík. „Na začátku jsme měli několik slibných šancí a skóre mohlo vypadat ještě lépe. Ve třetí třetině už jsme odešli fyzicky a Vítkovice toho umí využít. Věřím, že postupně budeme lepší.“