Žádná změna. Fourcrossařům v Jablonci opět kraloval suverén Slavík

Stejně jako v předchozích sedmi dílech ovládl v silné zahraniční i české konkurenci souboje loket na loket na prudké trati s krkolomnými překážkami, ostrými zatáčkami či kameny domácí Tomáš Slavík, hvězda světového fourcrossu a hlavní organizátor JBC 4X Revelations.



„Tento závod je pro mě vždy hodně náročný, protože mám za sebou jeho složitou organizaci a stresy s tím vším okolo. Takže nastupuju strašně unavený, bojuju s celkovou fyzičkou a zvlášť letos nám ta příprava dala fakt zabrat. Kdybych měl zhodnotit svůj výkon, tak jsem dělal spoustu chyb. Nejel jsem tak, jako v jiných závodech,“ popsal 34letý vítěz Tomáš Slavík.

Osminásobný vítěz závodu světové série v Jablonci Tomáš Slavík.

„Pořád mám ale motivaci doma v Jablonci vyhrávat, před rodinou, před domácím publikem a ještě když je to spojené s tou organizací, tak má to vítězství fakt vyšší hodnotu. V cíli ze mě všechno spadne a mám velkou radost. Poprvé jako poosmé,“ přiznal Slavík.



Nejprve vyhrál kvalifikaci, v osmifinálové i čtvrtfinálové jízdě své tři soky s přehledem porazil, ale dál už musel o prvenství tvrdě bojovat. V semifinále dojel první jen těsně, když svého jabloneckého parťáka Petra Palu dohnal a o pár centimetrů porazil až na cílové čáře.

Ve finále měl hned po startu ostrou kolizi, kterou ustál, zato šumperský Mikuláš Nevrkla vyletěl z tratě. Následně jablonecký šampion uhájil domácí neporazitelnost před špičkovým Francouzem Adrienem Loronem, jenž dojel druhý, bronz bral Pala.

„Udělali jsme nový povrch a ještě když zapršelo, tak to bylo zrádné a trať se chovala úplně jinak. V semifinále jsem zvolil špatnou stopu do první zatáčky, Palič to do mě nakouřil a upaloval dolů jak raketa. Ale v poslední zatáčce jsem si ho nadjel a vyšlo mi to ještě na první místo, i když i jako druhý bych šel do finále. Ale byl to hodně zajímavý souboj a přesně o tomhle ten fourcross je,“ řekl Slavík.

Některé jízdy se v sobotu na trati v areálu Dobrá Voda rozhodovaly v náročné lesní pasáži.

„A ve finále jsem už měl úplně špatný start. Naštěstí jsem po kontaktu s Mikym nespadl, pak už jsem volil správně stopy, jel opatrněji a Adriena před sebe nepustil.“



Letos sice v Jablonci nebyli kvůli covidovým pravidlům Britové, další elitní biker Rakušan Slavik se zranil v tréninku, i přesto se na Dobré Vodě sešla špičková konkurence z ciziny. Češi v čele se Slavíkem však dokonale využili domácího prostředí, a i proto do finále prošli tři.

Slavík je díky dvěma triumfům v čele světové série a o nejbližších dnech má jasno: „Nejdřív úklid areálu, to je na týden práce, a pak pomalu začne příprava na mistrovství světa, které bude koncem srpna.“