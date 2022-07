Čeká vás nejlepší fourcrossová show světa. Slavík zve do Jablonce

Letos má za sebou už více než 15 závodů, které z drtivé většiny vyhrál. Teď však dlouholetý vládce fourcrossových tratí Tomáš Slavík napře veškerou energii na světový závod JBC 4X Revelations, který doma v Jablonci v areálu Dobrá voda sám pořádá. „Nikdo na světě tomu nedává takové srdíčko jako my tady s lokální partou,“ říká pětatřicetiletý biker.

Jaká světová esa kromě vás uvidí fanoušci horských kol během závodního víkendu?

Máme tady ty opravdu nejlepší. Z Francie například přijede Adrien Loron, což je jezdec opravdu světových kvalit. Pak tady máme Keegana Wrighta z Nového Zélandu. A mezi české hvězdy se řadí Mikuláš Nevrkla, o kterém se sice příliš nemluví, ale je to strašně rychlý závodník, který má ambice v Jablonci zvítězit.

Kolik očekáváte diváků?

Předpověď počasí vypadá dobře, a pokud se vyplní, mohli bychom mít plný kopec. Doufám, že za oba dny bychom mohli na závody dostat přes deset tisíc diváků jako před covidem v roce 2019.

Je při přípravě akce hodně znát, že letošní ročník je první „pocovidový“?

Jasně. Je to první závod od roku 2019, kdy jedeme ve standardním provedení, což znamená velké stage, velký zvuk a velcí závodníci, jak jsme byli dřív zvyklí. Vynakládáme na to velké úsilí, a jak to sleduju, je i velký zájem od diváků. Když k tomu ještě přidáme elitního akrobatického letce Martina Šonku, který se také po několika letech do Jablonce vrací, myslím si, že to bude jeden z největších ročníků vůbec.

Co nového jste pro závodníky nachystali?

Letos jsme udělali úplně nový povrch tratě. Pokud nám ho nespláchne voda, což se taky může stát, budeme mít co se týče tvaru a úpravy nejvíc naladěnou trať, jakou jsme tu kdy měli. Navíc už ji máme nachystanou do posledního centimetru, v úterý kluci finišovali s posledním dopadem posledního skoku. Ale kromě povrchu trať žádných drastických změn nedoznala, ty si necháváme do zálohy na jubilejní desátý ročník JBC 4X Revelations, který se pojede příští rok.

Osm předchozích ročníků jste v domácím prostředí vyhrál. Ptát se vás na letošní ambice by asi bylo zbytečné...

Musím říct, že za poslední léta kariéry mám letos nejúspěšnější sezonu. Nic by se na tom nezměnilo, ani kdyby se mi odteď už žádný úspěch nepodařil. Mám za sebou už víc než patnáct závodů a prakticky všechny jsem vyhrál - včetně dosavadních tří podniků světové série ve Skotsku, Německu a naposledy v Dobřanech. Takže bilance je dobrá. Na stará kolena všechno šlape, jak má.

Jak jde s tolika závody dohromady příprava světového podniku v Jablonci?

Osm posledních víkendů jsem závodil, takže to bylo hodně nabušené a s přípravou závodu to nešlo moc dohromady. Ale máme super tým, takže se to zvládlo. Důležité je, že ze všech závodů včetně městských sjezdů v Jižní Americe jsem se vrátil v neporušeném stavu. Doufám, že takhle dotáhnu celou sezonu.

Jablonecký fourcrossař Tomáš Slavík (v čele) pádí po trati závodu JBC 4X Revelations před více než čtyřmi tisícovkami fanoušků.

Jakým systémem se váš nadcházející domácí závod pojede?

V pátek je kvalifikace na čas, podle které se jezdci rozdělí do sobotního hlavního závodu, kde všechno vyvrcholí. Aby nám přibývaly i nové budoucí hvězdy, na pátek jsme navíc připravili i dětský závod. Zazávodit si před několikatisícovým publikem je pro malé kluky obrovská motivace, a to v dnešní době potřebujeme.

Na co byste pozval diváky do Jablonce nejvíc?

Na tu nejlepší fourcrossovou show světa. Nikdo na světě tomu nedává takové srdíčko jako my tady s lokální partou. Náš sport nabízí souboje, dramata a velkou show, a když to ještě doplní Martin Šonka, který nám bude v rámci vedlejšího programu létat nad hlavou, a nabušená afterparty, tak si myslím, že je to krásně strávený víkend v Jizerských horách.