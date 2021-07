Do Jablonce se vrací světová elita fourcrossu, přijít může pět tisíc diváků

Jedna z divácky nejatraktivnějších sportovních akcí v Libereckém kraji je po loňské covidové přestávce po dvou letech zpět! Dnes v JBC bikeparku ve skiareálu Dobrá Voda v Jablonci vyvrcholí podnik světové série ve fourcrossu. Na programu je 8. ročník JBC 4X Revelations.

Hlavním organizátorem a účastníkem této populární akce, na kterou se v minulých letech hrnuly tisícovky fanoušků, je domácí patriot, někdejší světový šampion a hvězda mezinárodního fourcrossu posledních let Tomáš Slavík.

Sobotní program 15:00 - 16:30 tréninky

17:00 - 17:45 zahajovací ceremoniál

18:00 - 20:30 hlavní závod

20:30 - 21:00 vyhlášení vítězů

21:30 - 4:00 afterparty

„Sport kvůli covidu celkově strašně strádá, třeba závodů ve fourcrossu se v poslední době moc nejelo, proto jsme se letos na rozdíl od loňska rozhodli naši akci uspořádat, i když to bylo těžké rozhodování. Fourcross by to jako disciplína hodně schytal, kdybychom to zase odložili, ale my ho chceme pořád držet na obzoru fanoušků. Chceme, aby ta série jela, aby existoval světový žebříček a konalo se mistrovství světa,“ tvrdí 34letý Tomáš Slavík.

Velký problém pro jeho organizační tým ale nastal v noci ze středy na čtvrtek, kdy nad Jabloncem udeřila nebývale silná bouřka a část pečlivě připravované tratě doslova uplavala. „Vypadalo to špatně, bylo to těžké, ale měli jsme tady spoustu dobrovolníků, těžkou techniku a zvládli jsme trať na tréninky i závody připravit,“ hlásil v pátek Slavík.

Před týdnem se podnik světové série ve fourcrossu jel také v Česku v Dobřanech, kde Slavík vyhrál. Triumf chce potvrdit i dnes doma v Jablonci v silné konkurenci, v níž ze světové špičky chybí jen Britové kvůli složitým covidovým pravidlům. Navíc na „své“ trati Slavík ve všech předchozích sedmi dílech dokázal zvítězit. „Mám v sobě dvě pozice. Jedna je ta organizační a dělám maximum, aby vše klapalo. Ta druhá je samozřejmě závodnická. Takže v sobotu dopoledne vypínám telefon a už se soustředím jen na to, abych zase vyhrál. To musí být cíl každého sportovce, navíc doma,“ říká Tomáš Slavík.

Do areálu v Dobré Vodě se dnes může vměstnat maximálně 5000 diváků, více informací je na webu a sociálních sítích JBC 4X Revelations.