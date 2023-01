Nekonečný horský festival. Vuelta zamíří na Tourmalet i Angliru

V cyklistické kalendáři jde každoročně o poslední Grand Tour.

Dává tak smysl, že i odhalení trasy si Vuelta schovává až na konec. Tentokrát se slavnostní prezentace odehrála v úterý večer v barcelonském Palau de la Musica.

A bylo to vskutku majestátní odhalení trasy, které orámovaly hlavně dva historií ověnčené vrcholy – Tourmalet a Angliru. Právě ony mají formovat celý 78. ročník.

Ten toho ale nabídne daleko víc.

Zatímco ten loňský byl víceméně rozhodnut v polovině závodu po časovce v Benidormu, v níž si Remco Evenepoel vytvořil tak velký náskok, že ho do od té doby už jen udržoval, tentokrát časovky tak velkou roli hrát nebudou.

Vždyť rovnou desetkrát bude cíl na vrcholu stoupání.

„Hory jsou součástí DNA Vuelty a hlavně díky nim bude letošní ročník opět velmi vzrušující. Tourmalet spolu s Angliru budou pochopitelně tím hlavním, na co se fanoušci můžou těšit, ale to nebude vše,“ uvedl ředitel závodu Javier Guillén.

„Vždycky pokračujeme v hledání nových nepoznaných vrcholů, kde doufáme, že se odehrají třaskavé bitvy. Teď jsme objevili kopce jako Larra-Belagua, Cruz de Linares, Bejes nebo horské průsmyky Larrau a Issarbe.“

Řečí čísel, Vuelta bude obsahovat dvě časovky, sedm vyloženě horských etap, sedm středně těžkých a pouze pět víceméně rovinatých, na kterých by se měli ukázat sprinteři.

Chybět budou jakékoliv etapy v největší španělské provincii Andalusii na jihu, nepojede se taky přes západní region Extremadura, který byl jedním z hlavních v minulém roce, a chybět budou i etapy v oblíbené Galicii.

Dlouho byla jedinou potvrzenou etapou ta úvodní.

Závod totiž, jak místo slavnostní prezentace napovídá, odstartuje 26. srpna právě v Barceloně 14kilometrovou lehce zvlněnou týmovou časovkou. Bude to teprve podruhé v historii, co Barcelona start slavného závodu přivítá.

Kolem katalánského hlavního města se pojede i druhá etapa s cílem na ikonickém vrcholu Montjuic blízko olympijského stadionu, kde bude v příští sezoně hrát i slavná fotbalová Barcelona, jelikož Camp Nou bude procházet rekonstrukcí.

Třetí etapa Vueltu zavede do Andorry, kde odstartuje horský ohňostroj finišem na stoupání Suria-Arinsal.

Z maličkého státu v Pyrenejích karavana zamíří na jih skrz přece jen trochu méně náročná stoupání valencijského regionu. Jednou z hlavních výzev úvodního týdne tak bude osmá etapa se strmým a úzkým stoupání na Zeď v Cati. Ta má místy až 20procentní sklon.

Očekávejte velké jiskření mezi favority.

Druhý týden Vuelty začne hodně ostře.

Po dlouhém přesunu na sever se ve Valladolidu na severu Španělska pojede středně dlouhá individuální časovka, která rozdá karty do zbytku závodu.

„Pojede se uprostřed Vuelty stejně jako loni. Ale nemyslím si, že bude mít tak velkou důležitost. Vždyť po ní na závodníky čeká tolik horských etap!“ myslí si bývalý závodník Joaquim Rodríguez.

Ano, jen druhý týden nabídne tři horské dojezdy.

Ten první přijde ve 12. etapě s cílem na Laguna Negra – stoupání, které je často využívané jako rozhodující na závodě Vuelta a Burgos. Na Vueltě se na něj jelo naposledy v roce 2020, kdy zvítězil Dan Martin před Primožem Rogličem a Richardem Carapazem.

Druhý cíl na kopci bude následovat o 48 hodin později na jednom z nejznámějších stoupání vůbec – na francouzském mytickém Tourmaletu, kam se Vuelta vrací po 28 letech. Na 134 kilometrech ještě před Tourmaletem peloton projede i přes Col de Spandelles a další slavný vrchol Aubisque. Jedna z rozhodujících etap ročníku.

🔥 Etapa 13 | Stage 13 🔥



🚩 Formigal. Huesca La Magia > Col du Tourmalet 🏁

🚴 134,7 km



🇪🇦 Un día que estará marcado en rojo entre los aspirantes a la general ❗️

🇬🇧 This stage will be marked in red for all those aspiring to win the general classification ❗️#LaVuelta23 pic.twitter.com/vIn9uwOxBx