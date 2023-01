Jak mi to půjde bez Kolumbie? Hirt vypráví o nové roli po boku mistra světa

Absolvoval také spoustu dalších testů na trenažeru. „Byly jiné než v mých předchozích týmech, takže výsledky nemohu srovnávat. Ale já se z výsledků testů nikdy nestresoval. Testy nejsou závod,“ říká.

Jednatřicetiletý cyklista si zvyká na nový svět. Z Intermarché, stáje s jedním z nejmenších rozpočtů ve World Tour, přestoupil do kolosu jménem Soudal – Quick-Step, jenž sice také není kdovíjak bohatý, zato patří mezi nejambicióznější.

„Líbí se mi tu. Lidé jsou příjemní,“ vykládá. „Není to, jako když jsem přišel do polského CCC a všichni mluvili jen polsky. Když se tady sejde skupinka Belgičanů, také se baví vlámsky. Jakmile však uvidí někoho jiného, přeskočí do angličtiny.“