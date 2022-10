Tour 2023: start v Baskicku, jediná těžká časovka a spousta hor

David Gaudu, Tom Pidcock, Michael Matthews, Greg van Avermaet, Mark Cavendish, Annemiek van Vleutenová nebo Tadej Pogačar s přítelkyní Urškou Žigartovou.

Cyklistická smetánka dorazila do pařížského Palais des Congres, aby sledovala nákladnou prezentaci trasy příští Tour.

Asi nejočekávanější nezávodní událost cyklistického kalendáře.

Spolu s nimi pochopitelně i šéf celé Tour Christian Prudhomme nebo ředitel pořadatelské společnosti ASO Jean-Étienne Amaury. Jen obhájce letošního prvenství Jonas Vingegaard chyběl, prezentaci sledoval na dálku.

A s tím, co on a všichni v sále viděli, musel být spokojen.

Pořadatelé z ASO dělali všechno možné, aby utajili podrobnosti trasy příští Tour, jenže zprávy unikají, fámy se šíří. Francouzské noviny už pochopitelně v posledních dnech chrlily jednu zaručenou zprávu za druhou, jak trasa bude vypadat.

A v něčem se nemýlily.

Příští Tour začne podruhé v historii ve Španělsku, konkrétně v Baskicku. Nabídne osm rovinatých etap, čtyři kopcovité a osm horských etap. Pojede se na slavné vrcholy Tourmalet, Puy de Dome, Grand Colombier nebo Saint-Gervais Mont-Blanc.

Jedinou časovkou bude 22kilometrová náročná zkouška v Alpách, závod navštíví všech pět francouzských pohoří. Sám Prudhomme otevřeně přiznal, že příští Tour bude určená vyloženě pro vrchaře. Vždyť na Giru bude třikrát více časovkářských kilometrů.

Jaká tedy Tour 2023 bude?

Viva Espaňa!

Počínaje 1. červencem se příští Tour vydá do Španělska, kde se odehrají první tři etapy ročníku číslo 110.

Bude to podruhé v historii, co z této země slavný závod vystartuje.

Poprvé se tak stalo před 30 lety, kdy se začínalo v San Sebastianu. I do něj se letos pojede, ale až ve druhé etapě. Na úvod čeká peloton 185kilometrový výlet kolem Bilbaa – kopcovitá zkouška kolem pobřeží Biskajského zálivu, než se vrátí do města, kde na závěr bude připraveno strmé stoupání na Pike Bidea. Cíl pak bude v centru města.

Etape 1 / Stage 1

🚩@bilbao_udala - @bilbao_udala 🏁 182 km



🚴 3.300 metres of vertical gain and a double springboard where gaps can already be created!



🚴‍On entre directement dans le vif du sujet ! 3.300 mètres de D+ dont la côte de Pike à 10 km de l'arrivée !



#TDF2023 pic.twitter.com/bnAPN0sMy4 — Tour de France™ (@LeTour) October 27, 2022

Na úvodní den naváže nejdelší etapa celého ročníku, 209kilometrová pouť právě do San Sebastianu. Na trase bude i známé stoupání Jaizkibel těsně před cílem, které se jezdí ve slavné klasice.

Následně už se celý závod přesune do Francie, nejprve do Bayonne.

Půjde o tři kopcovité etapy, které by měly přitáhnout Wouta van Aerta, Juliana Alaphilippa a Mathieua van der Poela, jelikož budou mít velkou šanci získat žlutý dres.

„Poslední dva roky byl první týden hodně pro klasikáře a bude tomu tak i příští rok. Doufám, že všichni tři přijedou a že kromě toho, že budou bojovat o žlutý dres, tak si třeba v těchto etapách vytvoří i slušný náskok do zbytku Tour,“ řekl Prudhomme.

Po rovinaté zkoušce do Nogara Tour tradičně navštíví Pau, ze kterého se přes Col de Soudet a Col de Marie Blanque pojede do Laruns, kde v posledních letech zvítězili Primož Roglič i Tadej Pogačar.

Horské dny budou v Pyrenejích pokračovat, z Tarbes peloton zamíří na Col d´Aspin a Tourmalet, cíl šesté etapy bude na 15kilometrovém stoupání v Cauterets.

Etape 6 / Stage 6

🚩 @MairieTarbes - @cauterets65110 Cambasque 🏁 145 km



⛰‍ Aspin, Tourmalet, Cauterets, this gives us a total vertical gain of 3.750 metres.



⛰‍ Aspin, Tourmalet, Cauterets et un total de 3.750 mètres de D+ pour cette 6ème étape. #TDF2023 pic.twitter.com/HAFW3sC7nR — Tour de France™ (@LeTour) October 27, 2022

Sedmá etapa začne v Mont-de-Marsan – rodném městě vítěze Tour z roku 1973 Luise Ocañy a skončí v Bordeaux, než závod zamíří na sever do středu Francie, tedy do Limoges. Dva spíše rovinaté dny vhodné pro sprintery.

Nedělní 9. etapa pak nabídne výjezd na Puy de Dome, což bude první návrat na slavný vrchol od roku 1988. Výstup na spící sopku má za sebou bohatou historii včetně legendárního souboje Poulidora s Anquetilem v roce 1964 nebo incidentu z roku 1975, kdy divák praštil Eddyho Mercxke, který pak ztratil celou Tour.

Mezi vítěze etap na této hoře se řadí taková jména jako Fausto Coppi, Federico Bahamontes, Luis Ocaña, Lucien Van Impe a Joop Zoetemelk.

Jde jen o šestikilometrové stoupání, které se točí kolem kužele sopky, ale je strmé a velkolepé se sklony kolem 12 procent.

První volný den pak cyklisté budou trávit v ragbyovém městě Clermont-Ferrand.

Výlet do Alp

Druhý týden Tour začne startem ve vulkanické oblasti Auvergne kopcovitým dnem do Issoire.

Další dvě etapy budou spíše lahůdkou pro sprintery, pojede se i Centrálním masivem a krajem vína, než závod zase zamíří do hor, tentokrát do Alp.

Pak transferové etapy kolem Centrálního masivu, než závod zamíří do Alp.

V pátek 14. července na Den dobytí Bastily bude cíl na náročném 17kilometrovém Grand Colombieru. Magnifique!

Etape 13 / Stage 13

🚩 Châtillon-Sur-Chalaronne - Grand Colombier 🏁 138 km



🤩 ‍An unmissable date for the Yellow Jersey candidates for the 2nd stage finish at the Grand Colombier!



🤩 Rendez-vous majeur des favoris du #TDF2023 pour la 2ème arrivée du Tour au Grand Colombier ! pic.twitter.com/sh75LRbnmJ — Tour de France™ (@LeTour) October 27, 2022

Cyklisté se ale neodpočinou, hned další den je čeká výstup do lyžařské stanice v Morzine. Během pouhých 152 kilometrů nastoupají přes 4200 metrů a na trase bude celkem šest těžkých stoupání, včetně Col de la Ramaz a Col du Joux Plane.

Náročný víkend pak uzavře etapa z ráje bikerů Les Gets do Saint-Gervais s výhledem na Mont-Blanc, která bude podobně náročná jako ta sobotní.

Jediná časovka

Po druhém volném dni v Sallanches čeká na peloton hodně těžký návrat do sedla – jediná časovka v ročníku.

Bude mít jen 22 kilometrů a žádná rovina to nebude. Trasa mezi Passy a Combloux obsahuje i stoupání Cote de Domancy, kde se Bernard Hinault stal v roce 1980 mistrem světa. Stoupání má sice jen tři kilometry, zato průměrný sklon 8,5 procenta a i 16procentní úseky.

Tady se začne psát příběh posledního týdne příští Tour.

Sedmnáctá zkouška bude obsahovat i nejvyšší vrchol ročníku – náročný Col de la Loze ve výšce 2304 metrů, než etapa skončí na pitoreskním místě – malém altiportu v Courchevelu – dějišti mistrovství světa v alpském lyžování 2023. Královská etapa celého ročníku.

Tour pak opustí Alpy a přes transferové etapy skrz pohoří Jura vyrazí směrem k poslednímu francouzskému pohoří – k Vogézám.

Etape 20 / Stage 20

🚩@BelfortOfficiel - Le Markstein 🏁 133 km



💛 A final chance in the mountains with an enticing program for the leaders!



💛 Dernière chance en montagne pour les leaders avec un programme vosgien magnifique !



#TDF2023 pic.twitter.com/r9NgSBkTTM — Tour de France™ (@LeTour) October 27, 2022

Tady přijde tuze náročná poslední horská etapa, která sice neobsahuje alpské ani pyrenejské velikány, zato bude ostrá jako pila. Pojede se na Grand Ballon, Petit Ballon nebo Col du Platzerwase. V předposlední etapě ročníku jen stěží najdete kousek po rovině.

„V konstantních stoupáních mohou jezdci své úsilí kontrolovat pomocí wattů. Proto jsme se snažili najít způsob, jak tenhle styl vyhodit do povětří,“ vysvětlil Thierry Gouvenou, šéf trasy.

Následovat bude přesun do Paříže, kde už přijde jen ceremoniální procesí na Elysejských polích, kde bude korunován král 110. ročníku.

Kdo se jím stane?