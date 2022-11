Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Asi by skákal radostí. Kdyby kolumbijský cyklista Egan Bernal před pár lety viděl profil příštího ročníku Tour, musel by být štěstím bez sebe. Jen jedna časovka, navíc do značné míry horská, a kopců, že by se jich tenhle výsostný vrchař nedopočítal. Jenže pětadvacetiletý kluk z Bogoty má k šampionovi Tour z roku 2019 stále tuze daleko.