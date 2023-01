Vítězná sestava z Vuelty se (skoro) nemění. Jak Hirta představili Belgičanům

Do městečka De Panne, kde se slavnostní prezentace odehraje, míříme v pátečním ránu s Alessandrem Tegnerem, marketingovým manažerem týmu. Nad silnicí ještě září obří měsíc, který nadcházející noci dosáhne úplňku. „To je ideální den pro naši Vlčí smečku,“ pousměje se Tegner.

Ano, tak si přezdívají. Vlčí smečka. Tým, jenž tolikrát uštve soupeře. Pravidelně se řadí mezi stáje s největším počtem vítězství v sezoně, nezřídka jsou na úplné špici tohoto žebříčku.

Loni jich nasbírali 47. Plus dvě v národních barvách na mistrovství světa (Evenepoel) a Evropy (Jakobsen). Pro porovnání: Jumbo Visma a UAE Emirates měli na kontě 48 triumfů.

To vše v Quick-Stepu zvládají, i když rozpočet stáje ani zdaleka nedosahuje hodnot, jež se uvádějí u nejbohatších týmů. Podle aktuálního průzkumu italského listu Gazzetta dello Sport bude letos s největším balíkem peněz operovat Ineos s 50 miliony eur. Následují Jumbo (45 milionů), UAE Emirates (40 milionů), Israel Premier Tech (ač druhodivizní, 35 milionů) a Bora (28 milionů).

Jak si stojí Quick-Step? Údaje jsou neveřejné, ale hovoří se o zhruba 20 milionech eur na sezonu.

Evenepoelovi prospělo stěhování

Muž, který tolik potřebné finance každoročně skládá dohromady a zároveň Vlčí smečce velí, právě v pátek slaví narozeniny. Patrick Lefevere. Už dlouho má bělostné vlasy. „Přál bych si, aby mi bylo navěky čtyřicet. To byl nejkrásnější věk,“ povídá. Ve skutečnosti je mu osmašedesát. Nemá rád, když lidé z týmu jeho narozeniny připomínají. Zato má stále spoustu vizí.

Loňská sezona pro Lefeverovu stáj sice začala rozpačitěji, ale od dubna se vše změnilo. Remco Evenepoel vyhrál monument Lutych-Bastogne-Lutych, klasiku v San Sebastianu, pak Vueltu, nakonec světový šampionát.

Etapové triumfy na Grand Tours přidali Yves Lampaert a Fabio Jakobsen a do dlouhého seznamu týmových prvenství přispěl i Josef Černý celkovým vítězstvím na Kolem Slovenska a vyhranou etapou při italském klání Settimana Coppi e Bartali.

Ovšem to vše bylo. „Když si sednete a příliš přemýšlíte o minulosti, můžete usnout. Radši plánuji další vítězství,“ říká Lefevere. Dvaadvacetiletý Evenepoel je nyní superstar jeho týmu zastiňující všechny ostatní... a rok 2023 by na tom neměl nic změnit.

„Remkovi prospělo, že se odstěhoval do španělského Calpe. V Belgii je teď tak velkou celebritou, že by tu neměl chvíli klidu,“ prohodí Tegner.

V Calpe se v prosinci uskutečnilo i první společné soustředění týmu. Pod ikonickou skálou na pobřeží Středozemního moře a v okolních kopcích se s Evenepoelem seznamoval Jan Hirt, nová posila stáje. „Remco je v pohodě. Kluk se zdravým sebevědomím,“ ujistí český cyklista.

Šestý muž z Gira musí být skvělý

Letos by se ti dva měli poznat opravdu důkladně. Společně odstartují v lednu do závodní sezony v Argentině na závodě Kolem San Juanu, v březnu oba absolvují i etapy Kolem Katalánska. A hlavně, byť oficiální sestava ještě nebyla oznámena, měli by spolu jet Giro. Také proto Hirta do týmu přivedli. Aby byl v Itálii Evenepoelovi k ruce v nejvypjatějších horských chvílích.

„Když je někdo celkově šestý na Giru, musí být skvělý,“ připomene Hirtův loňský výsledek na růžovém závodě Tegner.

Že je pro českého vrchaře role jakéhosi Evenepoelova superdomestika nachystána, naznačuje též prezentace v De Panne.

Stáj tu celou akci koncipuje jako Family Day. Chce, aby do blízkého kontaktu s jezdci přišli nejen dospělí fanoušci, ale i jejich děti. Za dějiště tudíž vybrala zábavní park Plopsaland. V lobby hotelu, který k tomuto parku patří, na vás shlížejí figuríny pirátů a dalších pohádkových bytostí, včetně včelky Máji. Z plakátů se usmívá „svatá trojice“ týmu: Evenepoel, Alaphilippe, Jakobsen.

QUICK-STEP V PLOPSALANDU. Cyklisté projíždějí kolem fanoušků.

Prologem k prezentaci je v místním divadle promítání úvodního dílu dokumentárního seriálu ze zákulisí stáje, který odvysílá internetová platforma Amazon Prime. Unikátní záběry přibližují drama na loňském monumentu Lutych-Bastogne-Lutych, vážné zranění Alaphilippa a následný impozantní triumf Evenepoela. Tim Declercq, zdánlivě nezničitelná „lokomotiva“ týmu, s úsměvem glosuje: „Chtěl bych, aby Ježíš rozděloval všem talent rovnoměrně, ale když vidíte Remka, uvědomíte si, že to tak není.“

Představení sponzorů stáje, která vstupuje do 21. sezony své existence (vskutku úctyhodné číslo), je dalším bodem programu. Firmu Alpha Vinyl střídá od nové sezony u Quick-Stepu společnost Soudal a červená barva jejího loga se proměnila v široký červený pruh na dresech. „Ale naši modrou jakožto hlavní týmovou barvu, jsme si uhájili,“ říká Tegner. Modrý je i koberec, po němž jezdci přicházejí do auditoria.

Chybí ti, kteří už jsou v Austrálii před lednovým závodem Tour Down Under, a také tři marodi včetně Josefa Černého. Chřipka řádí všude po Evropě.

V DIVADLE: Cyklisté sedí v první řadě, zcela vpravo v dresu mistra světa Evenepoel..

Ti ostatní jsou na pódium zváni ve třech skupinách. Nejprve sprinteři a jejich pomocníci v čele s Fabiem Jakobsenem a novou akvizicí Timem Merlierem, v minulosti v dresu Alpecinu vítězem etap na Tour i Giru. Jakobsen napochoduje ve speciálním bílém dresu evropského šampiona. „Je vážně obtížné udržet tu bílou čistou, pračka má často práci,“ na oko si postěžuje.

Jako druhá je představována klasikářská parta v čele s velkými jarními nadějemi Kasperem Asgreenem a Yvesem Lampaertem. Že mezi nimi kohosi postrádáte? Chvilku strpení.

Supermotivovaný Alaphilippe

„A teď vy ostatní raději trochu odstupte, ať nic nechytnete,“ vyzývá moderátor a zve na pódium osamoceného Juliana Alaphilippa. Jako jediný z cyklistů má roušku.

„Až do včerejšího tréninku jsem se cítil dobře, ale večer mi nebylo nejlíp,“ vysvětluje exmistr světa. Nechce riskovat, že by mohl nakazit ostatní.

Loni byl po pádu na Lutychu rozbitý až běda, Tour nestihl, návrat měl komplikovaný. „Po tak složitém roce jsem letos supermotivovaný. Těším se, že se při klasikách vrátím na kostky, těším se i na Ardeny,“ říká.

Až potom nastává čas pro třetí skupinu jezdců. Zlatý hřeb. Říkejme jim třeba Evenepoelova parta. Přichází Remco Evenepoel v doprovodu svých pěti pomocníků z vítězné Vuelty - a s nimi Jan Hirt.

V takovém, či velmi podobném složení by podle momentálních indicií měli vyrazit i na letošní Giro. Vítězná sestava se (skoro) nemění.

„Víceméně pojedeme na Giro se stejným týmem jako loni do Španělska a navíc asi i s Janem,“ říká Fausto Masnada. „A pokud zopakujeme týmovou mentalitu z Vuelty, dosáhneme i v Itálii na náš cíl.“

Hirt dostává od moderátora otázku, co od své první sezony v Quick-Stepu očekává: „Jsem tu nový, budu hlavně pracovat pro tým. A když dostanu na menších závodech sám šanci, udělám to nejlepší, abych na nich sám uspěl,“ odpoví a zavtipkuje: „Třeba na českém mistrovství. Ale tam bude i Pepa Černý.“

Ve skutečnosti by měl jet na sebe už únorový závod Kolem Ománu, kde loni ještě v dresu stáje Intermarché zvítězil a kam se Evenepoel nechystá.

janekecz New kit 2023 ⚡️

Happy to be part of @quickstep_alphavinylteam

@woutbeel @cedricdepraetere oblíbit sdílet odpovědět uložit

Naopak na Giru má být Hirt jedním z pilířů růžové stavby Evenepoelovců, až se jejich lídr pokusí o další z famózních kousků.

90 procent práce kluků, 10 procent mé

Patrick Lefevere celou prezentaci sleduje na pódiu z pohodlné sedačky, většinou ji nekomentuje, ale teď udělá výjimku. Rozhovoří se o tom, jak Evenepoelovi po jeho protrápeném roce 2021 mnozí nevěřili.

„Tolik kritiků před loňskou Vueltou říkalo: Tohle a tohle Remco nedokáže. Před Vueltou o něm psali, že se možná vejde do top 10 nebo se štěstím do top 5. Až po časovce tvrdili, že by mohl být i v top 3. Ze svého podpůrného týmu ztratil už v prvním týdnu Pietera Serryho a pak musel odjet domů i Julian Alaphilippe, který předtím koordinoval kluky na silnici. A přesto, že dva týdny závodil jen s pěti pomocníky, Remco nakonec celou Vueltu ovládl.“

Evenepoel ví, že by to nikdy nedokázal sám, a tak připomíná: „Když vyhrajete, strhnete na sebe veškerou pozornost, jenže všechno to, co se odehraje před koncovkami etap, je prací vašich kolegů. Vítězství je z 90 procent jejich práce a z 10 procent moje.“

ROZHOVORY S NOVINÁŘI. Remco Evenepoel při prezentaci týmu Soudal Quick-Step.

Možná byste očekávali, že nyní řekne: A letos pojedeme vyhrát Giro. Navzdory Rogličovi, Thomasovi, Hindleymu, Almeidovi a dalším skvělým borcům, kteří se na italskou Grand Tour chystají.

Taková slova však neuslyšíte.

„Můj cíl je před Girem stejný jako loni před Vueltou: vyhrát tam jednu etapu,“ říká Evenepoel. „Jakmile ji vyhrajete, je veškerý tlak pryč. A celková klasifikace? Ta se vždycky špatně předpovídá. Můžete mít špatný den, můžete být nemocný a vypadnout ze hry. Ale i v tom případě už vám tu vyhranou etapu nikdo nevezme. Takže co se týče celkové klasifikace, tvrdím nyní: chci se pokusit na Giru o top 5 a pódium by byl sen. Nelžu, opravdu.“

Do Gira a dalších závodů vyrazí v duhovém dresu mistra světa, dokonce i své sportovní boty má při prezentaci s duhovými proužky. Přesto si v této souvislosti na oko postěžuje. „Nemám radost z přeložení šampionátu už na srpen, před Vueltu,“ připomene zásadní změnu v termínové listině. V nadcházející sezoně se totiž v srpnovém Glasgow poprvé uskuteční společné mistrovství světa všech cyklistických odvětví.

„Duhového dresu si proto užiju jen 11 měsíců. To Fabio (Jakobsen) naopak může oblékat svůj dres mistra Evropy 13 měsíců.“

Řešení je prosté: získat ve Skotsku na klasikářské trati světový titul znovu.

„Ale i tak si letos budu vychutnávat každou sekundu v tom dresu,“ říká.