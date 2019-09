Roglič má titul z Vuelty na dosah. Pogačar slaví vítězný hattrick

Velmi útočná byla předposlední etapa této Grand Tour.

Už krátce po startu přišly první ataky Astany i Movistaru. Rogliče nezaskočily.

Následně na předposledním kopci dne několikrát útočil Miguel Ángel López. Ani on nikoho nezaskočil.

To se naopak dokonale povedlo Tadeji Pogačarovi.

Mladičkému Slovinci rozhodně nechybí odvaha. Ke svému sólu se vydal už 40 kilometrů před cílem. Zvedl se ze sedla, ujel všem favoritům, rychle si vypracoval náskok minuty a půl a virtuálně se cpal na pódium.

Marc Soler s Antoniem Pedredem – dva domestici Movistaru – ho naháněli. Ale náskok neklesal.

I do závěrečného kopce na Plataformu de Gredos vjížděl s náskokem minuty a třičtvrtě.

A to už se příliš nezměnilo.

Byť přišly útoky Lópeze, Majky, Valverdeho a dalších, Pogačar jel neuvěřitelné sólo.

Při své premiéře na Grand Tour si v pouhých dvaceti letech dojel pro třetí etapový triumf, bílý dres pro nejlepšího jezdce do 25 let a také pro posun na pódium.

