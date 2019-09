Štybar po horské dřině: Náš James Knox včera i dnes v cíli brečel dojetím

V posledním horském dni na vás Vuelta „hodila“ nejen etapu s největší dávkou kopců v tomto ročníku, ale k tomu i déšť a zimu.

A ještě trápení Jamese Knoxe. Po tom pádu neměl dnes úplně dobrý den, tu etapu si protrpěl. A my se s ním snažili zůstat co nejdéle.

Bylo vidět, že s Philipem Gilbertem jste na trati jako jeho tátové a snažíte se mu pomoci morálně, ale třeba i s oblékáním bundy.

To jo. Včera i dneska James po etapě brečel.

Bolestí?

Spíš dojetím, že to má za sebou, vážně si ty dva dny hodně protrpěl. Doufali jsme, že první desítku celkového pořadí přece jen uhájí. (Nakonec se to nepovedlo, Knox skončil jedenáctý, o 21 sekund za desátým Mikelem Nievem z Mitcheltonu.)

Důvodů k oslavě měl váš tým na této Vueltě dost, vyhráli jste celkem čtyři etapy, více než jakýkoliv jiný tým. Jen při vaší páteční oslavě Remi Cavagna poněkud nezvládl otevírání šampaňského, které mu vychrstlo do očí.



No... ten se ho nenaučí otvírat snad nikdy. (směje se) Ale něco snad dnes na trati viděl.

Celkově byla každopádně nálada v týmu dobrá?

Jo, myslím, že můžeme být spokojeni. Jen škoda, že jsme nevyhráli i zahajovací týmovou časovku, chyběl kousek. A já jsem mohl dotáhnout k vítězství jednu z těch etap, kdy jsem byl odjetý. Mohlo to být ještě lepší, ale rozhodně musíme být spokojeni s tím, co máme. Popravdě řečeno, nečekal jsem před Vueltou, že na ní vyhrajeme čtyři etapy.

Jak náročný pro vás osobně její letošní ročník byl?

Hodně. Loni po Giru jsem byl také mrtvý, ale tam jsme už v poslední horské etapě jeli poklidněji v grupetu asi 120 lidí. Dnes to bylo jiné, protože jsme se snažili pomoci Jamesovi a bolelo to tím pádem ještě víc.

Nedělní závěrečná sprinterská etapa do Madridu bude o rozjetí spurtu pro vašeho sprintera Fabia Jakobsena?

Jo, v té se nedá očekávat nic jiného.

Bude pocit, až se před vámi po třech týdnech dřiny objeví před očima Madrid podobně emotivní, jako když jste tu v roce 2012 dokončil svoji první Grand Tour?

To už asi ne. Napoprvé šlo opravdu o hodně zvláštní emoce, když jsem tam po třech týdnech přijížděl. Teď budu hlavně rád, že máme celý závod za sebou.

Co vás čeká do mistrovství světa v Yorkshiru?

V pondělí hned letím na Mallorku, protože tam vždycky nejlíp zregeneruju a mám tam nejmíň povinností. Manželka s Lewisem už tam jsou ode dneška. Pak se budu na Mallorce připravovat až do odletu do Yorkshiru.