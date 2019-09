Konec Vuelty: Jakobsen ovládl závěr v Madridu, Roglič celkovým vítězem

Bylo to očekávané vyvrcholení třítýdenního klání.

V úvodu 21. etapy se nezávodilo, jezdci se zdravili s fanoušky a pózovali fotografům. Když se při nájezdu do madridských okruhů konečně zrodil únik, peloton ho pozorně kontroloval.

Vše tak směřovalo k závěrečnému sprinterskému souboji.

Do cíle zbývalo 7 kilometrů, když se hlavní balík opět spojil. Tou dobou už na předních pozicích figurovaly dresy týmů jako jsou UAE Emirates, Bora-hansgrohe, Trek-Segafredo.

Ale i Deceuninck QuickStep, jehož vláček táhl i Zdeněk Štybar.

A byla to právě belgická stáj, která se mohla radovat.

Fabio Jakobsen využil dobré pozice, které mu jeho kolegové vytvořili, a vyrazil.

Stíhali ho Sam Bennett, Szymon Sajnok, Edvald Boasson Hagen…

Ale všichni marně.

Nizozemský mistr proťal cílovou čáru jako první a mohl se radovat. 23letý Jakobsen tak oslavil druhé vítězství v letošním ročníku Vuelty, celkově si připsal 14 kariérní vítězství.

„Tým to začal perfektně, já jsem to už jenom dokončil, jsem nesmírně šťastný. Je to největší moment mé kariéry,“ zářil v televizním rozhovoru jezdec stáje Deceuninck-QuickStep.

Podobnou radost měl v cíli i Primož Roglič. Poprvé v kariéře totiž opanoval celkovou klasifikaci jedné z Grand Tour. Navíc se mu to podařilo jako vůbec prvnímu slovinskému cyklistovi.

Po zklamání na Giru, kde v úvodu vévodil pořadí, ale kvůli zdravotním potížím a pádu skončil třetí, je pro něj triumf na Vueltě velkým zadostiučiněním.

Roglič se do červeného dresu oblékl po desáté etapě, kdy suverénně ovládl časovku, a nejcennější trikot už nepustil. Jistě si počínal v horách, srdnatě bránil útoky na větru.

„Je to pro mě speciální moment,“ říkal před etapou šťastný Roglič. „Je skvělý pocit závod dokončit, a navíc na takovémto místě. Vítězství mi dodá sebevědomí do budoucna.“

Druhý byl s odstupem 2 minut a 33 vteřin Alejandro Valverde. Zkušený Španěl se podeváté umístil na stupních vítězů v třítýdenních závodech, z toho posedmé na Vueltě.

Na třetí příčce skončil se ztrátou 2:55 minuty teprve 20letý Tadej Pogačar, jenž oslnil při své premiérové Grand Tour třemi etapovými triumfy. Navrch získal bílý dres pro nejlepšího mladíka.

Bodovací soutěž rovněž ovládl Roglič. Puntíkatý trikot pro nejlepšího vrchaře si zajistil Geoffrey Bouchard. Nejlepším týmem byl Movistar.

Dobrými výkony se blýskl i jediný český účastník Zdeněk Štybar, který třikrát útočil na etapové prvenství. Nejlepší individuální výsledek zaznamenal v 19. etapě, v níž skončil třetí. V konečném pořadí mu patřila 55. pozice.

Padesáté finále v Madridu

Těsně po páté hodině se cyklisté vydali do poslední části letošního ročníku.

Nejprve je čekal přejezd z Fuenlabrady do Madridu, kde poté obkroužili devět okruhů. Během závěrečného dílu závodu urazili 106,6 kilometrů.

Hlavní město Španělska je tradiční závěr Vuelty. Od roku 1993 se stalo pouze jednou, aby závod končil jinde. Celkově v Madridu vyvrcholila třetí Grand Tour sezony už popadesáté.

Po startu se ale nezávodilo, jelo se pomalým tempem.

Před hlavním balíkem šlapali držitelé nejcennějších trikotů. Panovala uvolněná atmosféra, jezdci se zdravili s okolními fanoušky a jindy soustředěný výraz v Rogličově obličeji nahradil úsměv.

Stáje pózovaly objektivům fotografů a došlo i na slavnostní přípitky.

Bojovat se začalo až při nájezdu do prvního okruhu 50 kilometrů před cílem.

Do úniku se vydala dvojice Diego Rubio a Daniel Felipe Martínez, která si vypracovala náskok. Peloton je však kontroloval a nepouštěl je nikam daleko.

Sedm kilometrů před cílem své manko balík sjel a o etapové vítězství se soutěžilo mezi sprintery. Tím nejrychlejším se nakonec stal Jakobsen.