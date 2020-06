Karanténa v Emirátech, utrpení na válcích. Teď už Pogačar vyhlíží Tour

Loni, ve dvaceti, poprvé okusil, jaké to je, jet cyklistickou Grand Tour. Počáteční rozkoukávání? Kdepak. Tadej Pogačar na španělské Vueltě hned vyhrál tři etapy a celkově skončil třetí. Letos by ho měla čekat Tour de France. „Bude to ale těžké,“ říká Slovinec.