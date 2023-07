Neříkejte mi mezičasy. Jak Vingegaard řádil a myslel si, že má rozbitý wattmetr

„Jeden z mých nejlepších dnů na kole v životě,“ ujišťoval v cíli v Combloux dánský cyklista. „Sám sebe jsem překvapil. Nevím proč, ale měl jsem neskutečné nohy. Až jsem si myslel, že můj wattmetr je rozbitý, když jsem viděl, jaká čísla mi ukazuje.“

Tadej Pogačar jel skvělou časovku. Třetího v etapě Wouta van Aerta v ní porazil takřka o minutu.

Jenže jeho největší protivník předvedl výkon z říše snů.

Závod, označovaný za nejvyrovnanější Tour posledních dekád, má najednou jasného lídra. Šach v podání Jonase Vingegaarda, můžeme říci.

Ale šach mat?

„Určitě ne. Bude to boj až do Paříže,“ prohlásil Dán. Ve středu je čeká v Alpách nejtěžší, královská etapa závodu do Courchevelu. A v sobotu ještě horský test ve Vogézách.

Pogačar se však už nemůže spoléhat na krátké zteče v závěrech stoupání jako doposud. Skončila hra na sekundy. Teď se hraje o minuty.

Musí se pokusit o dlouhý a drtivý odvetný útok.

Opět se s Vingegaardem ocitnou bok po boku. Jen na jak dlouho...

Radost a vystřízlivění

Na úterním startu časovky v městečku Passy stály i autobusy jejich stájí UAE a Jumbo hned vedle sebe, ale společně tentokrát Vingegaard a Pogačar závodit neměli.

Obří titulek listu L’Equipe u fotografie dvou hlavních protagonistů závodu hlásal: „La séparation.“ Oddělení. Po mnoha dnech, kdy se ostřížím zrakem hlídali, tentokrát vyrazili na souboj s tratí každý zvlášť.

Na vzájemné duely v časovkách dosud vedl Pogačar 6:3. Jenže Vingegaard, startující jako poslední dvě minuty po něm, se na statistiku nikterak neohlížel.

Byl nažhavený, nabuzený. I podle tvrzení členů týmu Jumbo byl tak moc nabuzený, jak u něj vídáme málokdy.

Když Pogačar dorazil na první ze tří mezičasů, od svého týmu UAE se dozvěděl: „Vedeš! O 20 sekund před van Aertem.“

„Ta informace mi udělala vážně radost,“ vyprávěl později Slovinec „Jenže hned vzápětí přišlo vystřízlivění.“

To když fotobuňku prvního mezičasu proťal Vingegaard. A byl po sedmi kilometrech ještě o 16 sekund rychlejší než Pogačar!

„Jonas mi připadal, jako by si před etapou řekl: Nejsem první, ale druhý, musím útočit a ne se jen bránit,“ vyprávěl Richard Plugge, manažer Jumba.

Druhý mezičas - a rozdíl narůstal. Už činil 31 sekund!

Co se to děje?

Vzpomínky se vracely k časovce na Planinu krásných dívek na Tour 2020. Jak tam Pogačar pobil Rogliče. Jak byl tehdy o třídu lepší než zbytek světa. Jak nikdo nechápal, co předvádí. Teď se ocitl na opačné straně příběhu. A jeho roli přebíral Vingegaard.

ŽLUTÝ EXPRES: Jonas Vingegaard na trati šestnácté etapy Tour de France.

Už začátkem května se Dán vydal se sportovním ředitelem Grischou Niermannem do Passy, aby si trať časovky důkladně vryl do paměti. Natočili tu i videa, která si pouštěl večer před závodem, vizualizoval si v paměti každý úsek té 22kilometrové dřiny. Budu rychlý, vsugerovával sám sobě.

„Nechci, abyste mi říkali mezičasy,“ požádal v úterý svůj tým.

Nedělali to. Přesto občas zachytil pohledem o obří obrazovky s přenosem závodu, které byly u trati. Věděl, že Pogačara poráží a že rozdíl není malý.

„První stoupání jsem jel tvrdě, ale ještě ne úplně naplno. Pak jsem si chtěl orazit při sjezdu a zklidnit se ve střední, rovinaté pasáži. A do závěrečného stoupání potom jít all in,“ popisoval na tiskové konferenci.

„Super, fantastique,“ vykřikoval při záběrech na něj hlasatel.

Tohle byl jeho den.

Den, kdy šestadvacetiletý lídr stáje Jumbo vládl rozdílem třídy.

Pogačar věděl, o kolik prohrává. Pohyboval při jízdě lehce hlavou ze strany na stranu. Chtěl, moc chtěl. Ale nevěděl, kde by ještě mohl vydolovat síly navíc.

Třeba aspoň trochu pomůže výměna kola, zadoufal.

Měnit, či neměnit?

Bylo to téma již od volného dne, kdy Pogačara při tréninku vyfotografovali, jak pod závěrečným stoupáním 2. kategorie se svým týmem nacvičuje výměnu časovkářského speciálu za lehčí, klasické kolo.

Experti se následně dohadovali: Opravdu se o to chce pokusit? Má to smysl? Nepůjde o kontraproduktivní manévr?

„Provedli jsme všechny možné testy a dospěli k názoru, že Tadejovi by výměna měla přinést nějaké sekundy k dobru, na rozdíl od Adama Yatese,“ vysvětloval později šéf týmu Mauro Gianetti.

V KOPCÍCH. Tadej Pogačar na trati časovky.

Výměnou se pochopitelně zabývali mnohem dříve také v Jumbu. „Ale po důkladné analýze kurzu jsem už na jaře Jonasovi doporučil, ať ji neprovádí, že by neměla žádný smysl. A on mé doporučení okamžitě přijal,“ popsal trenér Mathieu Heijboer.

Pogačar dorazil na úpatí stoupání - a skutečně: Měnil kolo! Deset sekund trval manévr.

Dokáže nyní ubrat z náskoku Vingegaarda?

Kdepak! Děl se pravý opak. Dán neustále navyšoval své vedení. Na třetím mezičasu, v polovině stoupání, už měl k dobru 1:05 minuty.

„To i nás překvapilo. Takový rozdíl jsme rozhodně nečekali,“ řekl Plugge. „Věděli jsme, že Pogačar je prvotřídní v umění jet od začátku naplno prudká stoupání. Přesto Jonas kopec zvládal rychleji.“

Lídr UAE Emirates po etapě líčil: „Pokud mám být upřímný, ve druhé části časovky jsem se necítil nejlépe, i když jsem jel pořád docela solidně.“

Najednou už Vingegaard viděl před sebou vůz UAE Emirates, doprovázející Pogačara. „Což mi potvrdilo, že jedu opravdu hodně dobře. A dodalo mi to další motivaci,“ podotkl.

Cíl. Slovinec za ním hlesl: „Víc jsem toho v sobě neměl.“

Muž ve žlutém naprosto dominoval, byl tu o 1:38 minuty rychleji.

Poprvé v životě na úrovni World Tour vyhrál Vingegaard časovku. V nejlepší možnou chvíli. A jakým způsobem!

Zhluboka se vydýchával, skloněný nad řidítka, zatímco mu masér lil vodu za krk. Wout van Aert, který až do příjezdu dvou velikánů seděl na židli pro lídra etapy, sňal kšiltovku a smekl před výkonem své týmové jedničky. Vingegaard si vzal kolu a celou ji do sebe obrátil.

VYČERPÁNÍ. Jonas Vingegaard za cílem.

Tour 2023 dostala jiný náboj.

„Doufal jsem, že po dnešku budu ve žlutém dresu,“ nezastíral Pogačar. „Ale stále se může stát cokoliv, stále může mít kdokoliv špatný den, i Jonas. Najet zpátky skoro dvě minuty není snadné, ale zkusíme udělat plán.“

Ještě to neskončilo

V šoku ze síly a rozsahu Vingegaardova vítězství v časovce se zcela ztrácel i posun Adama Yatese na třetí příčku celkové klasifikace, před Carlose Rodrigueze z Ineosu. UAE Emirates mají po šestnácté etapě dva muže na virtuálních stupních vítězů. Jenže na stupni, na kterém jim nejvíc jednoznačně záleží, se nachází někdo jiný.

Pozornost se nyní stáčí se středeční královské alpské etapě do Courchevelu s více než 5000 nastoupaných metrů, v jejímž závěru je po dvou prémiích první kategorie prověří výšlap na extrémně strmý Col de la Loze. Na něm může dojít k výrazným časovým rozestupům.

„Myslím, že tady Pogačar určitě zaútočí. Ale Jonas se cítí opravdu dobře. Nebojíme se,“ prohlásil Sepp Kuss, Vingegaardův superdomestik a zároveň šestý muž celkové klasifikace.

„Pokud uvidí Tadej příležitost, půjde po ní, i když to bude komplikované,“ ujistil Pogačarův šéf Gianetti. „Je chlapem, který se nebojí riskantních akcí. Jen na ně potřebujete mít dobré nohy.“

Před dvěma lety atakoval Pogačar v promoklé první alpské etapě natolik mocně, že své největší konkurenty doslova deklasoval.

„Pokud bude zase pršet, mohu vám slíbit zajímavé věci,“ pousmál se.

Ve středu ráno nad oblastí pod Mont Blankem skutečně zahřmělo, krátce pršelo. Možné bouřky hlásí meteorologové i na odpoledne.

„Ještě to neskončilo,“ napsal na svůj twitterový účet tým UAE Emirates.