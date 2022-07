ONLINE: Den od Paříže. Kdo si dojede pro vítězství v závěrečné časovce Tour?

Předposlední etapa Tour. Časovka. Jumbo-Visma hájí žlutý dres před druhým Tadejem Pogačarem.

Tuhle situaci už jednou nizozemský tým zažil a rozhodně ji nehodlá opakovat. Před dvěma lety dělila Primože Rogliče od celkového vítězství v Paříži jen časovka na Planinu krásných dívek. Téměř jasné vítězství mu ale senzačním výkonem vyfoukl Pogačar. A na Jumbo zbylo jen druhé místo.

Jenže tehdy měl Roglič náskok na Pogačara pouze 57 sekund. Roglič je skvělý časovkář, takovou výhodu nebude mít problém uhájit, zaznívalo před onou osudnou etapou. Jak se nakonec ukázalo, Roglič by potřeboval další minutu k dobru, aby zvládl na 36 kilometrů dlouhé trase žlutý dres před svým mladším krajanem udržet.

Letos má Jumbo našlápnuto k tomu, aby mohlo noční můru z Planiny krásných dívek hodit za hlavu.

Jejich lídr Jonas Vingegaard dokázal svůj žlutý dres opevnit náskokem 3:26 minut. Navíc je čtyřicet kilometrů dlouhá sobotní časovka mnohem méně náročná než ta před dvěma lety. A papírově jsou Vingegaard s Pogačarem v jízdě proti chronometru rovnocennými soupeři.

„Trasu jsem si projížděl v dubnu, začátek je poměrně technický. Nebudu se upínat jen k Tadejovi, udělám vše co bude v mých silách a snad to bude stačit,“ řekl Vingegaard v televizním rozhovoru po dojetí páteční etapy. Na otázku, zda nás v sobotu čeká nějaké velké překvapení odpověděl prostě: „To se musíte zeptat Tadeje.“

A Pogačar i tentokrát řekl v duchu své nekončící bojovnosti: „Jednu věc vím určitě, zítra do toho dám vše.“

Profil 20. etapy Tour de France 2022

Změny jsou ale přeci jen pravděpodobnější až na dalších místech celkové klasifikace. Zatímco od druhého do čtvrtého místa mají závodníci své pozice pojištěné alespoň dvěma minutami náskoku, šestý Louis Meintjes ztrácí na pátou příčku Naira Quintany pouhých osm vteřin. A na sedmém místě číhá Aleksandr Vlasov s odstupem 35 sekund na Quintanu, v kodaňské časovce nejrychlejší z jmenované trojice.

O svou pozici se musí strachovat ještě devátý Alexej Lucenko, desátý Adam Yates má ztrátu jen osm sekund. Úvodní časovku v Kodani zajel Yates o 22 vteřin rychleji, v Pyrenejích sice ztrácel, ale Lucenko zase musel vydat spoustu sil v únicích, aby se do první desítky dostal. Jedenáctého Valentina Madouase dělí od Yatese už 13 minut, že by se probojoval mezi nejlepších deset někdo další se tedy neočekává.

A právě kvůli relativně velkým odstupům v celkovém pořadí je největší otázkou soboty, kdo časovku vyhraje. Přesněji: vyhraje časovku Wout van Aert?

Loňskou závěrečnou časovku před Paříží opanoval, aby následující den kraloval i na Elysejských polích. Povede se mu podobný dvojboj i letos? I když je tentokrát profil časovky kopcovitější a trasa klikatější než před rokem, Van Aert neskrývá své ambice: „Doufám, že se budu cítit dobře a znovu pojedu o vítězství.“

Pokud by se to van Aertovi podařilo, slavil by na letošní Tour už třetí vítězství a Jumbo-Visma by s šesti vyhranými etapami letošní ročník definitivně opanovalo.

Podaří se někomu krasojízdu závodníků Jumba překazit?