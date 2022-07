Expert Kreuziger: Vingegaard je ve žluté právem. A Pogačar? Tour ho zocelí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Tadej Pogačar sliboval, že v Pyrenejích bude útočit. Splnil to, jenže na Jonase Vingegaarda nevyzrál. Co bylo hlavním důvodem? Jaká byla taktika Jumbo-Visma? A co čekat od obou rivalů v budoucnu? I nad tím se v dalším sloupku iDNES Premium zamýšlel expert Roman Kreuziger. „Pogačara letošní Tour zocelí a nakopne,“ vyhlíží.