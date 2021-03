Královskou etapu Tirrena ovládl Pogačar, obléká se i do modrého dresu

Po prvních třech rovinatých a kopcovitých etapách se Tirreno-Adriatico přesunulo do hor.

Čtvrtá „královská“ etapa měla být jednoznačnou kořistí vrchařů.

Na 148 kilometrech jezdci museli zdolat dvě prémie nejvyšší kategorie. Vrchol Passo Capannella (1299 m.n.m.) se tyčil 42 kilometrů před cílem. Poté následoval téměř 30kilometrový sjezd a následně zase obrat vzhůru ke 14kilometrovému stoupání s průměrem 7 % do cílového lyžařského střediska Prati di Tivo (1480 m.n.m.).

Závěrečný kopec sliboval, že prověří formu těch nejlepších vrchařů v pelotonu, v čele s mladíky Eganem Bernalem z Ineosu a Tadejem Pogačarem z týmu UAE.

„Bude to dobrý test pro má záda. Ráno jsme o tom stoupání mluvili. Je náročné ale zároveň rychlé. Abyste si vytvořili náskok, musíte být opravdu silní,“ komentoval finální výšlap Egan Bernal.

Do královské etapy vyjízděl s velkými očekáváními i lídr závodu Wout van Aert. „Odpoví mi přesně na ty otázky, které chci. Jak to zvládnu a kolik času tam ztratím. Jsem realista, asi se tam nezbavím Pogačara s Bernalem, ale chci prostě vědět, jak to zvládnu,“ řekl o královské etapě Belgičan, který si zkouší na Tirrenu roli závodníka na celkové pořadí.

V jednom se zmýlil, Bernala se zbavil.

Ale postupně.

Hned v úvodu závodu si na čele vytvořila náskok pětičlenná skupinka.

Postupně počet uprchlíků ubýval. Před posledním a rozhodujícím kopcem už zbyli pouze dva. Dán Mads Würtz Schmidt z týmu Israel Start-Up Nation a Francouz Benjamin Thomas z FDJ.

Na peloton měli v tu chvíli náskok necelé čtyři minuty, naděje na vítězství v etapě byla malá.

Brzy nato zanikla naděje úplně pro Benjamina Thomase. Ten nestačil Würtzově tempu a Dán pokračoval na vrchol sám. Jeho náskok před skupinou favoritů se ale rychle snižoval. O to se na čele pelotonu staral tým Ineos Grenadiers.

Mathieu van der Poel si vystoupil hned v úvodu kopce - jeho chvíle přijde zítra v náročné klasikářské etapě.

První se odhodlal Bernal.

Osm kilometrů před cílem Kolumbijec nastoupil, hned v patách měl ale Pogačara s Mikelem Landou. Brzy se na ně dotáhl i zbytek hlavní skupiny s Woutem van Aertem.

Necelých šest kilometrů pod vrcholem nastoupil Tadej Pogačar. Jediný Geraint Thomas byl schopný akceptovat jeho tempo. Ne však na dlouho.

Pogačar ujel i jemu. Ve stejný moment začal ztrácet na hlavní skupinu Nairo Quintana. Naopak Wout van Aert se stále držel. Na Pogačara ale ztrácel 20 vteřin.

Další a další závodníci se pokoušeli nastupovat a nahánět Slovince. Jediný Simon Yates ale představoval skutečnou hrozbu.

Britský cyklista z týmu BikeExchange nastoupil tři kilometry pod vrcholem. Dařilo se mu náskok Slovince snižovat. Z dvaceti vteřin bylo rázem deset.

Tadej Pogačar si ale vítězství pohlídal. Na vrchol vystoupal šest vteřin před Yatesem.

Wout van Aert dojel až devátý s mankem 45 vteřin. Slovinec tak od něho přebral vedení v závodě. Aert se propadl na druhé místo, na Pogačara ztrácí v celkovém pořadí 35 sekund.