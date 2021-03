Van Aert versus úplně všichni. V plánu je, aby byl nejlepší na světě

Hned ukázal, že formu má skvělou.



Jinak by ve středečním hromadném dojezdu s takovou lehkostí neporazil rychlíky Caleba Ewana (vítěz pěti etap na Tour) s Fernandem Gaviriou (vítěz pěti etap na Giru).

Už loni na Tour ukázal, že má rád dlouhé sprinty. Teď za to vzal 300 metrů před cílem a dva výborné sprintery nechal v cíli jen kroutit hlavou.

„Byla to vážně dlouhá rovinka, takže šlo hlavně o to správně sprint načasovat. Měl jsem dobrou rychlost, vzal jsem za to,“ líčil. „Nechtěl jsem čekat příliš dlouho. Myslím, že jsem začal sprintovat v pravý okamžik.“

KDE JSTE KDO? Wout van Aert a jeho triumf na Tirrenu.

Jak by ne…

Během 13 sekund vyprodukoval 1215 wattů. Maximum bylo 1445 wattů a rychlost 72,6 kilometru za hodinu.

„Takže Wout van Aert porazil Caleba Ewana. Věci, na které se v tomhle týdnu taky těším: Wout van Aert vs. Mathieu van der Poel. Wout van Aert vs. Tadej Pogačar. Wout van Aert vs. Filippo Ganna,“ napsal Cillian Kelly z Global Cycling Network.

Ano, Wout van Aert versus všichni.

I tak by mohlo vypadat Tirreno.

Belgický šampion je totiž schopný vítězit snad v každém z následujících dní.

Na tréninkovém kempu u tenerifské sopky Mount Teide sice jezdil každý den mnoho kilometrů do kopce, zároveň ale trénoval sprint.

„Na to je vždycky čas. Můžete trénovat jízdu do kopce, ale občas si taky zasprintovat. Je důležité mít v téhle části sezony maximální výkon,“ říká.

A ten on rozhodně má.

Na Tirreno nepřijel sbírat závodní kilometry jako mnoho jiných.

V hlavě měl už před startem jasný cíl – poprvé si otestovat, co opravdu může dokázat jako závodník jedoucí na celkové pořadí v etapovém závodě.

„Je to náš dlouhodobý plán. My i Wout chceme vidět, kam až ho tělo pustí, čeho je schopen. Zároveň si poprvé vyzkouší, jaké to je být každý den naprosto koncentrovaný, jaké to je jet každý den na svém limitu,“ říká sportovní ředitel Jumbo-Visma Merijn Zeeman.

A pokračoval: „Myslím, že je připravený. Pochopitelně to není Egan Bernal nebo Tadej Pogačar, není tak lehký jako oni. Proto nad ním budou mít v celkovém pořadí vždycky výhodu, ale on chce prozkoumat své limity. To vám vždycky prospěje. A my se na to těšíme.“

V loňské sezoně byl těžko k zastavení.

Dominoval hromadným dojezdům, vyhrával i časovky, kostkové klasiky, kopcovité etapy a jeho role horského domestika na Tour pro Primože Rogliče?

Z té se ještě teď tají dech.

Wout van Aert v páté etapě Tour de France.

Všichni fanoušci i cyklističtí experti loni jen žasli, když po svých triumfech v rovinatých etapách očesával peloton od skvělých vrchařů v nejprudších kopcích závodu.

Teď je důležité zjistit, jestli podobnou formu může mít i po náročné cyklokrosové sezoně.

„Závodníkem na celkové pořadí se nestaneš ze dne na den. Musíš se rozvíjet. On to teď zkouší poprvé ve World Tour a my mu musíme poskytnout dost času na to, aby se mohl vyvinout. Výsledek pro nás není důležitý, zkušenost ano,“ má jasno Zeeman.

Už dnes (ve čtvrtek) ho čeká první těžší etapa se sedmikilometrovým stoupáním do cíle. V sobotu pak přijde zkouška nejtěžší.

Čtrnáctikilometrové stoupání až na vrchol Prati di Tivo.

„Ale nebojím se ho, naopak. Odpoví mi přesně na ty otázky, které chci. Jak to zvládnu a kolik času tam ztratím. Jsem realista, asi se tam nezbavím Pogačara s Bernalem, ale chci prostě vědět, jak to zvládnu. Bez velkých očekávání,“ říká.

Pokud nějaký čas ztratí, bude ho moci získat zpět třeba v úterní závěrečné desetikilometrové časovce. Vždyť v jízdě proti času je loňským vicemistrem světa.

„Pokud se ukáže, že může vyhrávat i etapové závody, budeme se s ním o to snažit. Velkým plánem je, aby byl nejlepším cyklistou světa. To je to, co chceme,“ říká šéf týmu Richard Plugge.