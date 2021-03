Van der Poel vyhrál po 50kilometrovém sólu. Pogačar najel čas na Van Aerta

Jako noc a den.



Takový byl profil nedělní páté etapy Tirrena-Adriatika.

Zatímco úvodní polovina byla víceméně po rovině, v té druhé byste rovinu jen těžko hledali. Neustále nahoru dolů, do toho pětkrát sice krátký, ale o to náročnější cílový kopec Castelfidardo i s 19procentním maximem.

To bylo nedělní menu italského etapového závodu.

„Je to ideální trať pro útoky. S týmem se určitě o něco pokusíme. Potřebujeme získat na Wouta van Aerta co nejvíc sekund před úterní časovkou,“ říkal před startem lídr závodu Tadej Pogačar.

Den plný útoků to byl od úplného začátku.

Čtyřicet kilometrů se nepodařilo vytvořit únik dne, i proto za úvodní hodinu závodníci ujeli 55 kilometrů.

Až pak se povedlo ujet pětici Pello Bilbao, Filippo Ganna, Robert Stannard, Davide Ballerini a Jonas Rickaert. Spolu si vytvořili téměř pětiminutový náskok, který pak ale začaly stahovat stáje Jumbo-Visma, EF Education.

Netrvalo dlouho a začalo se závodit.

Už 70 kilometrů před cílem přišel první útok Mathieua van der Poela. Spolu s ním v té době zůstávala největší jména závodu – lídr Tadej Pogačar, druhý Wout van Aert, pak i další jako Vincenzo Nibali, Julian Alaphilippe, Jakob Fuglsang nebo Egan Bernal.

Útočili pak i další. Třeba Bernal s Timem Wellensem, to už byl únik dne dávno dojet.

Dvaapadesát kilometrů před cílem už to Van der Poel nevydržel.

Zaútočil znovu a tentokrát se za jeho zády nikdo neudržel. Dvacítka cyklistů se za ním jen dívala a sledovala, jak ujíždí. A taky mrzla, protože celý den dost pršelo, což při 10 stupních nebylo nic moc. Závodníci si foukali do dlaní, kroužili rukama, aby se zahřáli.

Po chvíli měl Nizozemec k dobru půl minuty pak minutu, pak už minutu a půl a 30 kilometrů před cílem už dokonce dvě minuty, nakonec až tři minuty.

Ve skupině za ním nebyla síla, která by ho mohla dojet. A taky vlastně nebylo proč. Van der Poel byl v průběžném pořadí na 64. místě s více než 20minutovou ztrátou. Největší favority na celkové pořadí tak příliš nezajímal.

I proto to vypadalo, že si bez větších potíží dojede pro druhé etapové vítězství na tomto Tirrenu.

Dojel si pro něj, ale jen tak tak.

Mathieu van der Poel si jede pro druhý triumf v etapě na Tirrenu.

Sedmnáct kilometrů před cílem totiž přišla chvíle, o které Pogačar mluvil před startem. Z prokřehlé a prořídlé skupiny favoritů zaútočil a ujel všem favoritům včetně Van Aerta.

Začala naháněná mezi dvěma nejlepšími muži letošního ročníku. A taky mezi Pogačarem a vedoucím Van der Poelem.

Jeho téměř tříminutový náskok se rychle začal snižovat. Na minuty dvě, na jednu a kilometr před cílem už měl na vítěze Tour k dobru pouhých 15 sekund!

I tak ale úžasné sólo Van der Poel dotáhl až do cíle.

Tím projel Pogačar na druhém místě o 10 sekund později. I on byl ale nadmíru spokojený.

Před úterní časovkou chtěl na Wouta van Aerta najet co nejvíc sekund to půjde. A v neděli se mu to povedlo. Van Aert projel cílem třetí se ztrátou 49 sekund na Van der Poela.

V průběžném pořadí tak má nyní Slovinec na Belgičana k dobru minutu a 15 sekund. Třetí Mikel Landa ztrácí už minuty tři.

Petr Vakoč se Zdeňkem Štybarem dorazili do cíle s téměř 14minutovou ztrátou, Roman Kreuziger ztratil 28 minut.