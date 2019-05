Naší nadějí je Cink, má perfektní formu, věří v Novém Městě

„S tím jsme počítali, předpověď bedlivě sledujeme. Spoustu práce jsme si udělali dopředu,“ líčil sportovně-technický ředitel novoměstského závodu Lukáš Vlach.

Nepředstavujte si muže v obleku sedícího v kanceláři. Ve středu byl neustále v poklusu, na stadionu řídil například rozmísťování plotů oddělujících diváky.

Kvůli rozhovoru přiběhl do administrativní budovy, jen ze sebe shodil pláštěnku a sypal ze sebe: „Co se týká tratí, na té už by se dalo závodit, zbývají jen detaily,“ vyprávěl.

Závodníci však na trať nemohli. Organizátoři se ráno rozhodli, že v silném dešti okruh raději uzavřou. „Je to kvůli bezpečnosti a aby byla trať dobře nachystaná na víkend,“ vysvětlil Vlach. „Pokud nebude dál pršet, bude v dobré kondici. Rozblácených je jen pár úseků. Ale vzhledem k nasazení techniky při stavbě tribun jsou někde vyježděné koleje, které před závody stáhneme.“

Samotné bikery jen tak něco nerozhodí. Někteří - psímu počasí navzdory - vyrazili na trénink. Zašvihaní od bláta jezdili po lesních cestách lemujících trať nebo otestovali alespoň pumptrackovou dráhu za biatlonovou střelnicí.

Přibyla nová pasáž

Právě tato asfaltová pasáž bude oživením na čtyřkilometrovém okruhu, který doznal ve srovnání s loňským rokem několika změn.

„Část pumptracku jsme do tratě napojili, bude to zajímavé pro závodníky i diváky. Nebude se tady rozhodovat, na předjíždění to není, tato smyčka se dá celkem svižně, asi za deset vteřin projet,“ popisuje šéf závodu.

Program Světový pohár horských kol v Novém Městě pátek 24. května

short track XCC ženy 18.00

short track XCC muži 18.45 sobota 25. května

olympijské XCO ženy U23 11.00

olympijské XCO muži U23 13.00

juniorské XCO juniorky 15.00

juniorské XCO junioři 17.00 neděle 26. května

olympijské XCO ženy Elite 10.20

olympijské XCO muži Elite 13.35 vše Vysočina Arena, Nové Město na Moravě

Odpoledne jej čekala pochůzka se zástupci televizí, aby doladili například pozice kamer.

Také bylo potřeba dodělat některé odložené práce. Organizátoři se také průběžně připravují na nápor diváků. Proto rozmisťovali kolem trati ploty a sítě. Loni na hlavní nedělní program dorazilo kolem 18 tisíc diváků.

Kolik jich bude letos? „V předprodeji zmizelo až o dvacet procent více lístků než v loňském předprodeji,“ prozradil. Spousta fanoušků však podle Vlacha čeká, jaké bude o víkendu počasí.

Fronty u stánků s občerstvením by měl zkrátit bezhotovostní čipový systém, po stížnostech na kvalitu jídla si letos organizátoři sami zajistí catering. Kvůli tomu narostl i celkový počet pořadatelů a dobrovolníků, převyšuje tři stovky.

V posledních letech byl největším tahákem pro diváky dvojnásobný olympijský medailista Jaroslav Kulhavý, ten však po zklamání v Albstadtu Nové Město vynechá. „Vzhledem k mé aktuální (ne)formě jsem se rozhodl v neděli nestartovat. Šance na dobrý výsledek je letos minimální a fanoušci si nezaslouží, abych závodil někde v hloubi startovního pole,“ oznámil v úterý.

„Naším želízkem je nyní Ondra Cink, zdá se být v perfektní formě, na bednu by mohl útočit on,“ věří Vlach bývalému mistru světa v kategorii U23. Snad bude po pádu v rozbahněném Albstadtu, kde nadějně rozjetý závod nedokončil, stoprocentně v pořádku.

Dnes odpoledne jsou na programu oficiální tréninky. V Novém Městě už ladí jen detaily, velká bikerská show může začít.