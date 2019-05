Světový pohár bikerů v Novém Městě začíná. Kulhavý chybí, ambice má Cink

„Fanoušci se mohou těšit na pětistovku závodníků ze 43 zemí světa v kategoriích Elite a U23,“ říká Lukáš Vlach, sportovně-technický ředitel závodu.



Páteční program jako chutný předkrm „na zahřátí“ nabízí závody v short tracku, v sobotu se diváci mohou těšit mimo jiné na vložené závody UCI Junior Series a vrcholem pak budou nedělní soutěže cross country kategorií Elite.

Ty jsou mimochodem jedinými, na které pořadatelé vybírají vstupné - v předprodeji stojí 500 korun, na místě 600.

Už loni Annika Langvadová, dánská mistryně světa v cross country, trefně přirovnala přesun z německého Albstadtu do Nového Města na Moravě k cestě z pekla do ráje.



A zkušení pořadatelé z Vysočina Areny, kteří již sedmkrát v řadě byli vyhlášeni za nejlepší podnik Světového poháru, doufají, že i letos se mají závodníci na co těšit.

„Nové Město je obrovský krok vpřed pro celý mountainbiking“

„Nové Město je pro mě naprosto speciální místo, je to highlight sezony,“ uvedl Švýcar Mathias Flückiger, vítěz letošního úvodního podniku Světového poháru v Německu.

Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě pátek 24. května

short track XCC ženy - 18:00

short track XCC muži - 18:45 sobota 25. května olympijské XCO ženy U23 - 11:00

olympijské XCO muži U23 - 13:00

juniorské XCO juniorky - 15:00

juniorské XCO junioři - 17:00 neděle 26. května olympijské XCO ženy Elite - 10:20

olympijské XCO muži Elite - 13:35 Tipy z doprovodného programu: pátek 24. května autogramiáda jezdců - 20.00

MTB party ve Vysočina Areně sobota 25. května talk show s manažery závodních týmů a bývalými hvězdami závodního pelotonu (Bart Brentjens, Thomas Frischknecht, Julien Absalon) - show moderuje moderátor pořadů ČT Hyde Park Civilizace a Věda 24 Daniel Stach - 19:30

night race - 21:00

MTB party ve Vysočina Areně



„Okruh a diváci jsou zde jedineční, organizátoři pokaždé odvádějí skvělou práci. Když Nové Město vstoupilo na okruh Světového poháru, byl to obrovský krok dopředu pro celý mountainbiking,“ dodal švýcarský biker.

Slova chvály pro české prostředí má také Flückigerova krajanka, Jolanda Neff, jež na úvod sezony v Albstadtu brala druhou příčku. „Strašně ráda zde jezdím po krajině a po singletrailech,“ líčí. „Opravdu to v Novém Městě mám moc ráda, okruh, lidi, krajinu…“

Tradičně největším diváckým lákadlem Světového poháru na Vysočině býval Jaroslav Kulhavý (Specialized Racing), který zde proháněl i jinak suverénního Nina Schurtera. Olympijský vítěz z Londýna však tentokrát na trať nedělního závodu nevyrazí.



„Poslední týdny se mi zhoršil stav, který souvisí se zraněními, která jsem si způsobil v průběhu posledních let,“ vysvětloval Kulhavý důvod své absence.

„Šance na dobrý výsledek je letos minimální a fanoušci si nezaslouží, abych závodil někde v hloubi startovního pole,“ potvrdil, že jednoduše nechce hazardovat se svým jménem.

Českou jedničkou bude Ondřej Cink. Chce zaútočit na pódium

Do pozice jedničky domácí reprezentace, která nominovala maximální možný počet 22 závodníků, se tak dostal Ondřej Cink (Kross Racing). „Nové Město je pro mě první vrchol sezony, chtěl bych zaútočit na pódium,“ určil si devětadvacetiletý jezdec jasný cíl. „Trať mi vždy hodně seděla a já se tenhle rok cítím opravdu nejlíp v životě.“

Poté, co v drsných podmínkách v Albstadtu - který znovu nabídl déšť, bláto a uklouzanou trať - nedokončil Kulhavý ani Cink, nejlepší umístění z Čechů vybojoval „třetí vzadu“, matador Jan Škarnitzl, který dokončil na 22. místě.



Dvaatřicetiletý závodník Mitas Mercedes-Benz Praha Treku doufá, že ve Vysočina Areně prolomí smůlu. „V Novém Městě jsem jel dvakrát dobře, dvakrát jsem měl problémy - přetržený řetěz a pád, které mi zhatily dobré umístění. Do dvacítky jsem tam nikdy nebyl,“ vzpomíná v rozhovoru pro mtbs.cz Škarnitzl.

Chce to změnit. „Potřeboval bych dojet líp než dvaadvacátý. Třeba osmý,“ přeje si. „Ale budu furt raději třetí Čech v pořadí a celkově desátý než první Čech a dvaadvacátý,“ doplňuje.

Pro Štěpánovou je Nové Město vrcholem celé sezony

O dobrý výsledek bude bojovat také Škarnitzlova sestra Jitka Čábelická, která si v úvodním závodě sezony vybojovala umístění v první dvacítce.

„Ujistilo mě v tom, že trénink a příprava jdou dobrým směrem,“ okomentovala svůj výkon. „Devatenácté místo je můj nejlepší výsledek ve Světovém poháru. Byla jsem s výkonem spokojená, jsou to před Novým Městem jen samá pozitiva,“ usmívala se.

Důležité podle ní bude zůstat v klidu a věřit si. „Všechno vypadá dobře. Ale přeci jen, je to závod doma a tlak je trochu větší, než si možná přiznávám,“ uvědomuje si. „Bude tu plno fanoušků, atmosféra bude super a nás to vždycky žene dopředu.“

V loňském roce byla nejlepší českou bikerkou Karla Štěpánová, která skončila o jednu příčku lépe než Čábelická: na 27. příčce.

„Pro mě je to vrchol celého roku. Každoročně se do Nového Města hrozně těším a udělám vše pro to, abych uspěla,“ tvrdí Štěpánová. „Myslím, že není nereálné dostat se do TOP 15, kde jsem ještě v kariéře nebyla,“ zasní se.