Bezhotovostní placení i kratší trať. Vysočina se chystá na bikerskou elitu

Sedmkrát za sebou se Nové Město na Moravě stalo místem nejlepšího podniku Světového poháru horských kol cross-country.



Ceněnou anketu, ve které jednotlivá kritéria hodnotí novináři, funkcionáři UCI, zástupci týmů i závodníků, si tak v posledních letech uzmulo pro sebe.

„Samozřejmě, že je to příjemné, když vás někdo oceňuje za práci, kterou děláte. To je každý rád,“ usmívá se předseda organizačního výboru Petr Vaněk. „Ta ocenění jsou snad důkazem, že práce děláme dobře. Že směr, kterým jsme se vydali, je dobrý. Některé věci od nás převzaly i pořadatelské týmy dalších destinací.“

PLNÉ TRIBUNY A KRÁL NINO SCHURTER.

Úplně první Světový pohár chystal Vaněk ve třech, čtyřech lidech.



„Z dnešního pohledu už je to úsměvné. Dneska by to bylo nemožné, máme tři sta pořadatelů a stejný počet externích pracovníků,“ říká.

Ti všichni i letos, podobně jako v minulých letech přichystali pro závodníky i fanoušky několik novinek.

Vstupenky stále jsou Podobně jako v loňském roce bude páteční i sobotní program zdarma. Zpoplatněná je pouze neděle. Aktuální cena vstupného je 500 Kč, na místě to pak bude 600 Kč. „Ale pokud si i v neděli ráno koupíte vstupenku online, pořád to bude za 500 korun,“ radí šéf organizátorů Petr Vaněk. „Snažíme se lidi donutit k tomu, aby kupovali vstupenky online a nezatěžovali pokladny na místě. Snažíme se to všechno urychlit.“

Nejzásadnější jsou dvě.

„Ta první se týká především fanoušků, protože nejvíc se Světový pohár točí stejně kolem nich. Je potřeba se o ně postarat. Proto jsme přichystali kompletní bezhotovostní placení v areálu ve všech věcech, které zabezpečuje pořadatel - tedy catering a merchandising. Urychlí se tím veškeré placení, nebudou dlouhé fronty,“ slibuje si Vaněk.

Podobně jako na některých hudebních festivalech se tak Světový pohár vydává cestou cashless placení.

Návštěvníci si jednoduše na čip na ruku nabijí určitou částku, ze které se při placení bude odečítat částka za dané jídlo či pití.

„Placení pak trvá jen pár vteřin. Zároveň jsme se věnovali i kvalitě jídla, na kterou si lidé v minulosti stěžovali. Úplně jsme vypustili smažení, budeme se snažit dělat zdravé věci,“ popisuje Vaněk.

Zatímco osmdesát procent práce organizačního výboru padne na fanoušky, zbylých dvacet se týká sportovní části.

Ta už je za ty roky často rutinní, ale i tady se pár změn najde.

Tradičně proběhla menší úprava tratí, organizátoři znovu o něco zkrátili závodní okruh.

„Vynechali jsme část, která byla nejmíň zajímavá, a i z diváckého pohledu hluchá. Okruh bude kratší asi o 300 metrů. Pozměnili jsme i některé nejzatěžovanější sekce, kde byly vystouplé kořeny. Přepracovali jsme je do flow - dali jsme jim plynulost, přidali klopené zatáčky, odrazové hrany, abychom závodníky zvedli do vzduchu, udrželi je v rychlosti. A aby to bylo atraktivní pro všechny,“ říká Vaněk.

Tentokrát se nepojede doprovodný maratonský závod, který nahradí juniorské závody světové série. Naopak sobotní noční závod zůstává.

„Už nedílně patří k Novému Městu a horským kolům. Je to spíš sranda než nějaký sportovní výkon,“ vysvětluje Vaněk.

Do Vysočiny na konci května dorazí celá elita bikového světa.

Nebude chybět suverén místních závodů Nino Schurter, který už v Novém Městě slavil triumf ve Světovém poháru pětkrát, navíc zde vyhrál i mistrovství světa.

Chybět by neměl ani Mathieu van der Poel, který po úspěšných misích v cyklokrosu a na silnici touží zářit i na horských kolech.

„Ale nebojím se ho. Nepůjdu na start s tím, že ho nemůžu porazit,“ říká Ondřej Cink, který bude spolu s olympijským šampionem Jaroslavem Kulhavým největší českou nadějí.



V Novém Městě dojel Cink zatím nejlépe čtvrtý, pódium mu vždy o malý kousek uniklo.

„Ale tenhle rok se cítím nejlíp, jak jsem se kdy cítil. Psychicky jsem na tom dobře, mám radost z toho, jak se mim jezdí na novém kole. Na pódium se chci dostat, je to můj cíl,“ prozradil na tiskové konferenci v Praze.

Za necelé tři týdny může slova proměnit v činy.