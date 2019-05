Fanoušci mi dokážou přidat 20 wattů, říká před Novým Městem biker Cink

„Nespadl jsem jenom já, padalo tam hodně lidí. Třeba Forster, jaký je to skvělý technik, a jak dopadl. Já bych tam ten závod zrušil, nepomůže ani stavět lávky,“ ohlížel se za úvodním dílem Světového poháru osmadvacetiletý rodák z Rokycan.

Co přesně se stalo?

Potom, co jsem v depu vyměnil defekt, tak jsem chtěl závodit dál a dostat se co nejvíc dopředu, jel jsem totálně nadoraz a do sjezdu jsem přijel nekoncentrovanej – chtěl jsem moc, byla to chyba. Hodně to tam klouzalo a ulítnul mi předek.

Už se s tím nedalo nic dělat?

Jel jsem tam moc rychle a bylo to tam jako na klouzačce. Vůbec se nedalo brzdit.

„Musím být do prvního sjezdu hned někde za Ninem Schurterem.“ Ondřej Cink, český biker

Přesto, nepřemýšlel jste chvíli, že závod nakonec přece jen dokončíte?

Zkoušel jsem jet dál, ale blbě se mi dýchalo a bolela mě záda, koleno jsem v tu chvíli ani necítil. Ze všech sil jsem sjel dolů a na louce jsem z toho musel slízt. Kolikrát jsem už v Albstadtu startoval a kolikrát jsem se tam rozbil. Jako třeba kdysi ve třiadvacítkách, když to ještě nebyl svěťák.

České fanoušky samozřejmě nejvíc zajímá, jak je na tom aktuálně vaše zraněná noha.

Jsem v pořádku, v úterý jsem si v Novém Městě objel dvě kola a cítím se dobře.

Věříte, že vám novoměstská trať bude letos vyhovovat?

Změny tam jsou, ale nijak zásadní. Mně pořád vadí, že na okruhu už není ten první dlouhej kopec, který mi hodně seděl. Letos je to zkrácený a pojede se o jedno kolo navíc, takže aspoň další kopce. Jinak trať je super.

Jako první je ve Vysočina Areně na programu páteční Short Track. S jakým plánem půjdete na start?

O bednu asi usilovat nebudu, nejsem žádnej velkej sprinter. Ale asi to bude hodně hákový a pojede velká skupina jako vloni. Bude důležitý se držet vepředu a poslední dvě kola si to hlídat.

A potom?

Cílem je maximálně druhá lajna. I když tady v Novém Městě se dá jet i ze třetí. Samozřejmě startovat před domácíma divákama z první lajny by bylo super. Uvidíme, jak to dopadne.

Hlavní pro vás každopádně bude až nedělní závod. Už máte jasno, jak by měl z vašeho pohledu vypadat?

Letos je forma hodně dobrá, takže bych rád bojoval v první skupině. Nové Město je místo, kde bych klidně mohl bojovat o vítězství.

Tak moc si slibujete od podpory domácího publika?

Zdejší atmosféra a fanoušci mi dokážou přidat dalších 20 wattů. Proto si myslím, že to není nereálný. Rád bych se o to pokusil.

Největším favoritem ale bude zcela jistě opět Švýcar Nino Schurter. Nemáte strach, že nasadí tempo, kterému nebudete stačit?

Nemám s tím problém, v Albstadtu jsem jezdil sedmý a nohy jsem měl v pohodě, nevadí mi teď ze začátku jezdit vysoké tempo. Doufám, že v zaváděčce budu vpředu. Musím být do prvního sjezdu hned někde za Ninem. Pak už se to totiž začne dělit, takže je důležité tam být. I desátá pozice už je špatně, někdo může udělat chybu a je to rozpojený.