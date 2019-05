Škarnitzla čeká vrchol sezony, na Vysočině chce uspět ve sprintu

Úvodní závod na rozbahněné trati v Německu dalším českým jezdcům nevyšel. Ondřej Cink skončil po defektu a pádu s pochroumaným kolenem. Olympijský vítěz z Londýna Jaroslav Kulhavý také vzdal.

Škarnitzl nezačal nejlíp, postupem času však stoupal výš a nakonec skončil těsně za hranicí druhé desítky.

„Po startu jsem si hlídal to, abych jel čistě, neřešil jsem, kolikátý jsem. Jel jsem opatrně, kolem to bylo moc nervózní, nepříjemné,“ řekl Škarnitzl webu MTBS.cz. „Ve druhé půlce jsem se pěkně dostal do tempa a začal předjíždět lidi. Stejně jsem se ale snažil jet spíš bezpečně a dovézt se do cíle, než za každou cenu riskovat. Zkusil jsem to jednou a hned jsem ležel na zemi.“

Teď se jezdec z lučanského týmu pokusí uspět před domácím publikem. Důležité pro něj bude už úvodní páteční klání na krátkém okruhu.

„Bude to pro mě první test, určitě budu chtít uspět. Čtyřiadvacet nejrychlejších lidí ze shorttracku se teď staví na start jako čtyřiadvacet prvních a já se budu snažit dostat mezi ně,“ sdělil 32letý biker. „Závody v Novém Městě jsou pro mě vrcholem sezony. Letos se ještě jede mistrovství Evropy v Brně, ale Světový pohár je přece jen někde jinde.“

V minulém roce Jan Škarnitzl útočil v Novém Městě na elitní desítku, ale po defektu dojel 32. V úvodním sprintu vybojoval 18. místo.

Nadcházející domácí podnik bude vrcholem sezony i pro další členku stáje Mitas Trek, nadějnou Janu Czeczinkarovou jezdící v kategorii do 23 let. „Je to doma, přijde hodně fanoušků, určitě vrchol sezony,“ konstatovala.