Zapomenout na nepovedenou sezonu. Kreuziger má před sebou další výzvy

Jeho pouť rokem 2020 startuje v úterý v Saúdské Arábii, kde se jede nový pětietapový závod kolem hlavního města Rijádu.



„Nejdelší etapa má asi 180 kilometrů. Během jednoho dne nastoupáme 2 000 metrů, jinak je to přibližně kolem 1 500 metrů, takže spíš rovinatější etapy, ale hodně větrné. Bude to hlavně o tom se rozjet, zvyknout si na boj o pozice v pelotonu a dostat do nohou nějakou rychlost,“ říká Kreuziger.

Všechny etapy se jedou v blízkosti tamní metropole, i proto bude s týmem bydlet po celou dobu závodu na jednom místě.

Na solidní umístění ale vzhledem k profilu trati nemyslí.

„Měli bychom jet na Carlose Barbera a Janse van Rensburga, kteří by ty menší brdky měli přejet a následně zaspurtovat,“ vysvětluje český cyklista, jehož stáj Dimension Data se přejmenovala na NTT Pro Cycling.

Předsezonní soustředění trávil Kreuziger tradičně na Kanárských ostrovech, kam jezdí už od roku 2012. Bydlel ve stejném resortu jako Chris Froome, Jan Hirt nebo Jaroslav Kulhavý.

Roman Kreuziger na jednom z předsezonních soustředění.

„Je to ideální místo, kde se dá opravdu dobře trénovat. To je důvod, proč tam jezdí tolik lidí,“ popisoval.

Ze Saúdské Arábie nezamíří Kreuziger na závod Kolem Ománu, jak měl původně v plánu.

Podnik je totiž kvůli úmrtí sultána přesunut až na březnový termín, který už českému jezdci do programu nezapadá.

„Zakázali na 40 nebo více dní všechny sportovní akce. Proto pojedu závod Kolem Provence, než znovu odletím na Kanárské ostrovy na 10 dní trénovat,“ vysvětluje.

Pak už přijdou na řadu klasiky Ardeche, Drome a tradiční ardenský týden - první vrchol sezony, tedy Amstel Gold Race, Valonský šíp a Lutych-Bastogne-Lutych.

Dalším vrcholem roku by měla být Tour a na ni navazující olympiáda.

„Olympiáda je mým velkým cílem, taková šance se neopakuje často. A ta trať by mi mohla sedět,“ má jasno Kreuziger.

Pevně věří, že ho nebude provázet smůla z loňské sezony.

Po odchodu z Mitcheltonu-Scott nezažil dobrý rok. Týmu se tuze nedařilo, za celý rok slavil triumf jen 7krát, z toho o 6 výher se podělili Giacomo Nizzollo s Edvaldem Boassonem Hagenem.

I Kreuziger se trápil. Zažil smolné jaro, kdy při jednom z vrcholů sezony - na Valonském šípu - nešťastně upadl a pohmoždil si žebra.

Nepříjemné zranění následně ovlivnilo i jeho přípravu směrem k Tour de France, kde měl být původně záložním lídrem za Louisem Meintjesem. Jenže Jihoafričan dál marně hledal svou ztracenou formu a na Tour pak vůbec neodcestoval.

Kreuziger se pak dlouho pral alespoň o 15. příčku celkového pořadí, nakonec skončil šestnáctý.

A pak už se mu nevedlo vůbec, posledních šest závodů nedokončil.

„Závěr mé sezony hodně poznamenalo nachlazení, kterého jsem se stále nemohl zbavit,“ vyprávěl. „Ozvala se navíc i předchozí zranění z Arden a Tour. Zkrátka se to všechno sečetlo a mé tělo řeklo dost.“

To všechno je (snad) minulost.

Do nové sezony vstupuje Kreuziger s osvěženou myslí a v nových barvách.

„Nepleťte si nás. Už nejsme bílo-zelení, ale černo-modří. Tak snad budeme vidět,“ přeje si.