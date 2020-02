Kreuziger kritizuje exmistra světa. Costa shodil jeho týmového kolegu

Vyhrál úvodní etapu nově vzniklé akce Kolem Saúdské Arábie, proto v té středeční vezl trikot vedoucího muže závodu.



Nejlepší chvilky ale bývalý mistr světa Rui Costa neprožil.

Ve finálových fázích etapy způsobil pád několika cyklistů, když se ohnal po Janse Van Rensburgovi – kolegovi z týmu NTT Romana Kreuzigera.

K incidentu došlo zhruba 10 kilometrů před cílem, za Rensburgem popadali další cyklisté a peloton se rozdělil na několik skupin.

Vzadu zůstal třeba i Mark Cavendish, který tak nemohl spurtovat o vítězství.

Celý incident následně vzbudil velký rozruch.

Videozáznamy totiž ukázaly, že se nejprve Van Rensburg pohnul lehce doleva směrem ke Costovi a ten instinktivně natáhl paži doprava, čímž Jihoafričana strčil a ten upadl, vzal s sebou i týmového kolegu Enrica Gasparotta a řadu dalších.

„A tohle vážně nebylo fér. Ruce MUSÍ neustále zůstat na řídítkách,“ napsal naštvaný Gasparotto k videu, které zveřejnil na Twitteru.

O chvíli později učinil totéž i jeho týmový parťák Roman Kreuziger.

I think using hands is not correct,even having leader jersey! Hope @UCI_cycling will see this video! pic.twitter.com/R1Y4OhoRQs — Roman Kreuziger (@Roman86_K) February 5, 2020

„Používat ruce v pelotonu podle mě není správné, i když máte trikot vedoucího muže závodu. Doufám, že Mezinárodní cyklistická unie tohle video uvidí,“ připsal k inkriminovanému videu.

Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat.

„Ahoj, chlapáku. Promluv si se svým kamarádem Van Rensburgem, ať ti to vysvětlí. Posílám velké objetí,“ odpověděl Kreuzigerovi až ironicky Joxean Matxin – generální ředitel UAE Emirates.

Kdo udělal při pádu ve středeční etapě v závodu Kolem Saúdské Arábie chybu?

„Rainy se omluvil, ale kdyby se váš žák držel řídítek a nehodil ho na druhou stranu, ustáli by to a nic by se nestalo!!!“ reagoval zase vytočený Kreuziger.

Co na to sám Rui Costa? I on se k incidentu po etapě vyjádřil na svém Instagramu, kde napsal, že rukou vystřelil proti Jihoafričanovi pouze v sebeobraně.

„Je mi líto pádu mého kamaráda z NTT, který způsobil pád mnoha dalších. Ale chtěl bych objasnit, že to byl Van Rensburg, kdo vybočil na mou stranu a já se jen snažil vyhnout pádu,“ vysvětloval.

Jihoafričan se dokonce po etapě vydal i k autobusu UAE, kde si oba aktéři celou věc vysvětlili. Přiznal, že vybočil, protože se ho dotkl týmový kolega z druhé strany.

„Pro nás je ta situace vyřešená. Snad i pro všechny další,“ doufá Costa.