Tour ano, či ne? Kreuziger hledá vhodnou Grand Tour v olympijské sezoně

Po skončení Tour, kde byl jediným lídrem jihoafrického týmu, proťal Roman Kreuziger cíl závodu ještě na worldtourových klasikách v San Sebastianu a Plouay, jenže pak nedokončil šest posledních jednorázových závodů v sezoně - v Kanadě, na mistrovství světa v Yorkshiru a v Itálii.

Teprve nyní odhalil, co bylo příčinou.

„Závěr mé sezony hodně poznamenalo nachlazení, kterého jsem se stále nemohl zbavit,“ popisuje. „Ozvala se navíc i předchozí zranění z Arden a Tour. Zkrátka se to všechno sečetlo a mé tělo řeklo dost. Nemám ale ve zvyku si stěžovat, proto jsem o tom nemluvil do novin ani na sociálních sítích. Navzdory svým potížím jsem chtěl pomoci Zdeňkovi Štybarovi na mistrovství světa a také v Dimension Data odevzdat alespoň v prvních částech závodů maximum.“

Sezona 2019 je minulostí, Kreuziger má už za sebou i dovolenou a pozornost otáčí k roku 2020.

„Během dovolené jsem si odpočinul, a tak jsem teď plný energie do práce na novou sezonu,“ ujišťuje. „Začal jsem tento týden s posilovnou a do konce listopadu mám naplánováno také osm hokejových tréninků kvůli výbušnosti. Bude to pro mě změna. Abych neseděl pořád jen na kole, chci zůstat ještě pár dní bez něj a dělat i jiné sporty.“

Tento speciální blok završí tréninkovým pobytem i túrami v Livignu. Zároveň bude i plánovitě hubnout. „Od nutricionistky Jany Židekové dostanu naordinovanou dietu, abych si potom na Vánoce mohl dát i nějaké to cukroví.“

Mezi 8. a 19. prosincem jej v oblasti španělského Calpe čeká první týmové soustředění, určené nejen k rozježdění, ale i k seznámení s novými týmovými kolegy.

Ze stáje Dimension Data, která od příští sezony změní název na tým NTT, odešel po letošních neshodách někdejší král sprinterů Marc Cavendish, který zamířil do týmu Bahrain Merida. Odcházejí i velký tahoun Julian Vermote (do Cofidisu) či Tom Jegte Slagter (do Vital Conceptu).

Posilami naopak budou aktuální světový rekordman v hodinovce a excelentní časovkář Victor Campenaerts (přišel z Lotta Soudal), Michael Gögl (z Treku), Max Wahlscheid (ze Sunwebu) či Carlos Barbero (z Movistaru).

„Teprve na prosincovém soustředění ve Španělsku budeme dolaďovat naše konkrétní závodní programy na rok 2020,“ informuje Kreuziger.

Zdálo by se logické, že z podniků Grand Tour se opět vrátí na francouzskou Tour, protože při posledním startu na květnovém Giru měl kvůli svým jarním alergiím v Itálii velké problémy s dýcháním.

Po prezentaci příštího ročníku Tour usoudil: „Nepůjde o klasickou Grand Tour. Už první tři dny v Nice a okolí mají být extrémně těžké a dojde při nich k velkým rozdílům, což bude oproti minulým letům velká změna. Bude nutné přijet ve špičkové kondici už na začátek Tour.“

Poukázal zároveň na skutečnost, že v itineráři Tour bude jediná časovka. Navíc horská a až v předposlední etapě, s cílem na proslulé Planině krátkých dívek ve Vogézách. „Její první, rovinatější část tak bude nutné jet na časovkářském speciálu a druhou na normálním kole.“

Zatím však není ani zdaleka jisté, že svoji přípravu bude skutečně směřovat na Tour. Příští sezona je totiž specifická.

„Už šest dní po skončení Tour se koná olympijský závod v Tokiu. Takže v následujících týdnech budeme s trenérem a s týmem řešit můj závodní program a zvažovat, která Grand Tour bude pro mě nejlepší, abych přijel dobře připravený na hry v Tokiu.“

Kreuziger se loni v kopcovitém terénu kolem Innsbrucku 6. místem postaral o historicky nejlepší české umístění v silničním závodě na mistrovství světa. Rovněž trať v Tokiu, po úpatí hory Fudži, bude plná kopců.

„Olympiáda je v příští sezoně mým velkým cílem, taková šance se neopakuje často. A ta trať by mi mohla sedět,“ říká.

Česko má pro silniční závod mužů v Tokiu vyjetou kvótu tří míst (rozhodovalo umístění země na žebříčku UCI). V souvislosti s profilem trati se momentálně jako nejvhodnější typy jeví Roman Kreuziger a Jan Hirt, přičemž na olympijskou účast pomýšlí i Zdeněk Štybar, letos jednoznačně největší dodavatel českých bodů do pořadí národů. Nominaci určí reprezentační kouč Tomáš Konečný.

V prozatím přece jen klidnějším přípravném období se nyní Kreuziger snaží věnovat i svým dalším aktivitám, ať už cyklistické akademii pro mladé naděje v Plzni nebo zájmové skupině cyklistů Grupetto.

„Absolvovali jsme s ním povedenou akci na Horské Kvildě, vydařilo se počasí a přijeli i Bernie Eisel, Karel Vacek a Matyáš Janoš, který zajel český juniorský rekord v hodinovce,“ vypráví.

Romanu Kreuzigerovi je 33 let. Čím je starší, tím je jeho cyklistický záběr širší než „pouhé“ tréninky a závody. Jak říká: „Chci svému sportu vracet, co mi dal.“