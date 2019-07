KOMENTÁŘ: Nezapomínejme na vše, co Kreuziger v kariéře dokázal

V poslední alpský den jej z ní vystrčil domácí Romain Bardet.

Je tedy 16. místo málo?

Pro některé z těch, kteří vzpomínají na Kreuzigerovo 5. místo z ročníku 2013, možná ano.

Pro Kreuzigerův tým Dimension Data, jenž se v nepovedené sezoně strachoval o udržení mezi stájemi první divize, je naopak i 70 bodů do žebříčku UCI, které za 16. místo získal, ceněným přínosem. Tak hovoří i šéf týmu Doug Ryder.

Jihoafrické stáji se těmi body odvděčil za příležitost. Po pěti letech, kdy byl na Grand Tour hlavně pomocníkem, ho do Dimension Data zlákala i nabídka zajet si Tour opět na sebe. Ryder je z jeho přístupu a pracovitosti nadšený a nabádá Kreuzigera, ať ani v budoucnu boj o celkové pořadí nevzdává.

Letošní Tour byla z tohoto pohledu pro českého jezdce zajímavým testem, čeho je ve 33 letech sám schopen.

„Dokázal jsem si, že pokud všechno půjde dobře, mohu se na tyhle závody připravit a jezdit v popředí, i když je tu samozřejmě pár hodně dobrých kluků,“ pronesl.

Svoji kariéru jezdce Grand Tour na pořadí ještě nezavrhl. Pociťuje, že léta utíkají, ale ví, že 33 let není věkem ke skládání zbraní. O rok starší Vincenzo Nibali byl letos druhý na Giru, 39letý Alejandro Valverde nyní devátý na Tour.

Kreuziger nebude nikdy tak výbušným jezdcem jako oni, je tempařem, jeho síla spočívala vždy ve schopnosti držet velmi dlouho vysoké tempo.

Aby také on ještě dokázal atakovat Top 10 na kláních Grand Tour, musí mu vyjít naprosto vše. Nejen v samotném závodě, ale zároveň i v přípravě. Letos na jaře platil pravý opak. Kvůli dubnovému zranění ramene a zad nemohl téměř dva měsíce naplno trénovat.

Věřil, že výkonnost bude nabíhat postupně v průběhu Tour, to se však nestalo.

Až do druhého volného dne pozitivně překvapoval, obzvlášť pokud přihlédneme k předchozím zdravotním potížím. Ve středních kopcích a v etapách na větru se i zásluhou výborné poziční jízdy držel s nejlepšími i při dělení pelotonu. Na Tourmaletu obstál se ctí a ve druhé pyrenejské etapě zaujal aktivitou v úniku a bojovností až do samého závěru.

Kdo jej viděl, s jakým zaujetím bojoval o každou sekundu, nemohl ani na chvíli pochybovat, že do závodu dává vše, co v sobě momentálně má.

Do úniků se potom tlačil i v Alpách, jenže jak později přiznal - byla to chyba. V etapě do Tignes ho tato snaha zahltila, nohy se přestávaly točit.

Namísto postupného nárůstu výkonnosti směrem ke třetímu týdnu v Alpách, ve který doufal, nabíral výraznou ztrátu. „Nohy už byly prázdné,“ přiznal.

Zda za to mohly následky pádu v závěru 16. etapy v Nimes, při němž si pohmoždil koleno, loket a rameno, nebo zda má hledat příčinu jinde, mu napoví až trenérova analýza nasbíraných dat. Sympatické nicméně je, že se nesnaží hledat výmluvy a na pád nechce ztrátu formy svalovat.

V horách letošní Tour se velmi brzy ocital bez podpory týmu, jeho spolujezdci záhy odpadali a musel se na rozdíl od jiných lídrů postarat o sebe sám. Ale ani na tuto skutečnost nepoukazoval.

Nejlepší Češi v celkovém pořadí Tour 5. místo Roman Kreuziger, 2013

7. místo Roman Kreuziger, 2010

7. místo Leopold König, 2014

8. místo Roman Kreuziger, 2009

10. místo Roman Kreuziger, 2016

12. místo Roman Kreuziger, 2008

16. místo Roman Kreuziger, 2019

17. místo Roman Kreuziger, 2015 Další závody Grand Tour: 5. místo Roman Kreuziger, Giro 2011

6. místo Leopold König, Giro 2015

9. místo Leopold König, Vuelta 2013

12. místo Jan Hirt, Giro 2017

Jelikož je Roman Kreuziger povahou introvert, bývala jeho interakce s fanoušky dříve složitější a někteří z nich mu nedokázali porozumět. Tato situace se mění a v posledních letech nachází stále více příznivců. Ale právě kvůli tomu neporozumění mu v minulých letech tak trochu připadla pozice, jakou v tenise zažíval Tomáš Berdych.

Rovněž Berdych dosáhl s raketou v ruce výsledků, které pro české muže patrně nadlouho zůstanou nedostižnou metou. Přesto zůstávaly jeho výkony během kariéry neprávem nedoceněny.

Kreuziger v dobách největší slávy dojel pátý na Tour i na Giru. Čtyřikrát skončil v Top 10 na Tour, vyhrál horskou etapu Gira, klasiku Amstel Gold Race, woldtourové závody Kolem Švýcarska i Romandie a loni 6. místem dosáhl historicky nejlepšího českého výsledku v silničním závodě mistrovství světa.

Z pohledu celkové klasifikace Grand Tour se k němu mohl přiblížit jen Leopold König, jenž byl v letech 2013-2015 cyklistou první desítky na Vueltě, Tour i Giru, jenže ten se vinou vleklých zdravotních problémů ze scény vytratil.

Roman Kreuziger (úplně vlevo) a jeho Dimension Data během týmové časovky.

Ano, pro Kreuzigera, který takřka nikdy není sám se sebou spokojený, nedopadla Tour 2019 zcela podle jeho představ. Se startem na letošní Vueltě spíš nepočítá. Možná se v příští sezoně k boji o Top 15 nebo Top 10 odhodlá znovu, ať už jako jediný lídr, nebo coby spolulídr s Jihoafričanem Meintjesem. „Je to otevřené,“ tvrdí.

Ať se však rozhodne pro cokoliv, jedno je nepopiratelné. Svými výsledky v celkovém pořadí závodů Grand Tour historicky vysoce vyčnívá nad všechny další české cyklisty.

Na to bychom neměli zapomínat.