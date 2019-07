Poslední den Tour. Večerní Paříži vládl Ewan, Bernal celkovým vítězem

Svatý grál všech spurterů? Ten leží právě na Elysejských polích.

Příležitost rozdat si to na závěr nejprestižnější akce v hromadném spurtu si nejrychlejší cyklisté nechali ujít naposledy před 14 lety, když se zde po samostatném úniku radoval Alexander Vinokurov.

Od té doby na něj nikdo nenavázal.

Ani letos.

Ujet zkoušeli Nils Politt, Omar Fraile, Tom Scully a Jan Tratnik. Dlouhé kilometry udržovali půlminutový náskok, až 12 kilometrů před cílem byl dojet i poslední Tratnik.

Trable řešil Sonny Colbrelli, který se ještě vrátil do pelotonu. To Michael Matthews po problémech s přehazovačkou na úspěch v poslední etapě mohl zapomenout.

Pak už rozhodčí zazvonili do posledního z devíti okruhů na Elysejských polích. Šest kilometrů před cílem se ještě pokusil ujet Greg van Avermaet, ale byl bez šance.

Pohltily ho letky Lotta-Soudal, Jumbo-Visma a Quick-Stepu.

Byl to Julian Alaphilippe, kdo přivedl hlavní balík do posledního kilometru. Po něm se dopředu tlačili všichni nejlepší spurteři světa.

Na dlouhý spurt to zkusil Edvald Boasson Hagen, ale vzal si příliš velké sousto. Prohnali se kolem něj zprava Matteo Trentin, zleva pak Dylan Groenewegen, který už si možná myslel, že vyhrál.

Jenže po pravé straně se kolem bariéry hnal maličký Caleb Ewan.

Australan Caleb Ewan ze stáje Lotto-Soudal vyhrál 21. etapu Tour de France.

Rodák ze Sydney byl nakonec přece jen o něco rychlejší a při svém debutu si dojel pro už třetí vítězství na Tour.

„Když jsme poprvé přijeli na Elysejská pole, měl jsem slzy v očích. Tour pro mě znamená tolik. V minulých letech jsem se teda ani jednou nedostal a když už, vyhrál jsem tři etapy. Žiju si svůj sen,“ popsal vítěz dne.

Celkovým vítězem 106. ročníku Staré dámy se stal Egan Bernal.

Klouček, který měl být původně lídrem Ineosu na Giru, ale zlomil si klíční kost a po těžkém zranění Chrise Frooma se stal spolulídrem na Tour.

A na té při své teprve druhé účasti ve 22 letech neudělal žádnou chybu. V horách byl supersilný a právě na střeše této Tour - průsmyku Iseran o svém triumfu rozhodl.

Stal se třetím nejmladším vítězem historie a vůbec prvním kolumbijským vítězem nejslavnějšího cyklistického závodu.

Vítěz Tour de France Egan Bernal v cíli slaví s přítelkyní.

Jihoamerická země se tak konečně dočkala. Po druhých místech Rigoberta Urana a Naira Quintany má svého vítěze.

„Je to pro mě skvělý, speciální den. Těším se, až žlutý dres vezmu do Kolumbie a tam to oslavím,“ prozradil Bernal.

Tour ovládl s náskokem 1:11 minuty na svého týmového kolegu Gerainta Thomase, třetí Steven Kruijswijk ztratil 1:31 minuty.

Vzpomínat se bude i na čtvrtého a spolehlivého Emanuela Buchmanna a hrdinu Francie Juliana Alaphilippa, který žlutý trikot vezl čtrnáct dní.

Roman Kreuziger nakonec skončil šestnáctý. „Mrzí mě, že se mi patnáctku nepodařilo udržet, byla před Tour mým cílem. Chybělo nakonec jedno místo,“ litoval český cyklista

Posedmé v historii opanoval soutěži o zelený dres slovenský šoumen Peter Sagan. Osamostatnil se tak v čele historických tabulek celé Tour. Bilý dres si s tím žlutým do Kolumbie odveze Egan Bernal, puntíkatý zůstává ve Francii díky Romainu Bardetovi. Nejlepším týmem byl suverénně Movistar.

Oslava králů

Poslední den na Tour, to je vždy spíše symbolická jízda do centra Paříže. Je to šest let, co pořádající společnost ASO přišla s nápadem, že by závěr závodu mohl obstarat výstup na oblíbený vrchol Alpe d ́Huez, k tomu ale zatím nedošlo.

A tak cyklisté do své poslední, jednadvacáté etapy 104. ročníku odstartovali až po šesté hodině vpodvečer z Rambouilletu.

V čele se seřadili držitelé všech trikotů – žlutý Egan Bernal, bílý David Gaudu (druhý za Bernalem), puntíkatý Romain Bardet a zelený Peter Sagan.

Usmívali se jeden na druhého, bavili se, užívali si.

Bernal pak na svém žlutém Pinarellu zajel až do doprovodného auta, kde si připil šampaňským s šéfem týmu Davem Brailsfordem.

Celá letka Ineosu si na závěrečnou etapu připravila nové dresy se žlutými proužky.

Na 155 cyklistů, kteří do závěrečné etapy vstoupili, čekalo celkem 128 kilometrů. Úvodních 72 kilometrů vedlo do centra Paříže, kde bylo dalších devět okruhů kolem Elysejských polí.

Na 34. kilometru přišla první vrchařská prémie, o čtyři kilometry dál pak ta druhá. Pro první bod si dojel Tim Wellens, pro druhý Yoann Offredo.

Byl to Ineos, kdo poté přivedl had cyklistů přímo přes Elysejský palác a Louvre až na závěrečný okruh.

Tady dosavadní idylka skončila. Dvaapadesát kilometrů před cílem přišly první útoky z pelotonu.

Dvacátá první etapa Tour de France vede kolem vítězného oblouku v Paříži.

Vpřed vyrazili Tom Scully, Omar Fraile, Jan Tratnik a Nils Politt, který vyhrál i bonifikační prémii.

Ani tohle kvarteto, ani Greg van Avermaet ale nejrychlejší muže závodu nezaskočili. Znovu to tak v závěru byl souboj nejrychlejších mužů.

A pozici číslo 1 zde potvrdil Caleb Ewan.