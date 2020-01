Kontroverzní manažer se vrací. Riis bude znovu šéfovat Kreuzigerovi

Excelentní manažer, skvělý sportovní ředitel, vítěz Tour z roku 1996 a také tak trochu kontroverzní postava silniční cyklistiky.



Bjarne Riis.

Tehdy v roce 1996 porazil na francouzských silnicích Jana Ullricha i domácího miláčka Richarda Virenqua.

Ale čisté to nebylo.

Až zpětně, po více než deseti letech se Riis přiznal, že v době svého největšího triumfu bral EPO. Že podváděl a díky tomu vítězil.

Přiznal se i k tomu, že jako manažer stáje CSC věděl o dopingu svého podřízeného Tylera Hamiltona. Že věděl o jeho spolupráci s nechvalně proslulým doktorem Fuentesem a že neudělal nic pro to, aby ho v užívání dopingu zastavil.

Taky proto rozděluje fanoušky. Ne každý jeho návrat do první ligy silniční cyklistiky vítá.

„Jasně že vím, že někteří lidé mají na mě trochu jiný názor. Rád bych všechny své kritiky pozval na kávu, kde jim budu moct vysvětlit, jak co dělám. Jsem pořád stejný. Vyznávám stejnou filozofii, stejné hodnoty,“ říká.

Žádná pravidla přitom neporušuje.

Podle Mezinárodní cyklistické unie může i přes svou minulost působit jako manažer týmu nebo sportovní ředitel. A není výjimkou, vždyť řada bývalých dopingových hříšníků nyní pracuje v realizačních týmech napříč stájemi.

Riis se teď do této role vrací.

„Bjarne je velmi systematický, cyklistika je jeho život, myslí strategicky. Jsem rád, že na naši spolupráci z Tinkoffu navážeme,“ těší se Roman Kreuziger.

Jeho pouť v CSC přitom skončila neslavně.

Když v zimě roku 2013 prodával Dán svůj tým ruskému magnátovi Olegu Tiňkovovi za šest milionů eur, byl štěstím bez sebe. „Konečně se nemusím starat o hledání peněz na výplaty pro 65 lidí a můžu se plně věnovat cyklistice,“ usmíval se tehdy Dán.

Měl zůstat manažerem stáje, do které přestoupil i Roman Kreuziger, a také jím byl. Ale jen rok a půl, než se dánsko-ruský svazek přetrhal. Podle tehdejších prohlášení Tinkoffu se jejich cesty po vzájemné domluvě rozešly.

Pravdou spíše je, že ho Tiňkov ze stáje vyštval. Ruský boss prý tlačil na to, aby byl tým pod Riisem ještě úspěšnější. Vadilo mu, že do platů jezdců investuje každý měsíc nemalé peníze a návratnost není taková, jak by si představoval.

I proto Riis na pět let vrcholnou cyklistiku opustil.

I když opustil... on v ní byl neustále, jen nevedl žádný celek první kategorie, neúčastnil se tiskových konferencí, nebyl tolik vidět.

„Ale ve skutečnosti jsem nikdy neodešel. I když jsem nebyl činný v žádném týmu World Tour, sledoval jsem závody, věděl jsem, co se děje,“ popisoval.

Také vlastnil společnost Virtu Cycling, která sponzorovala mužský kontinentální tým a ženský celek stejného jména.

A po pěti letech se vrátil mezi elitu, když od Douga Rydera odkoupil 30 procent podílu na bývalém Dimension Data. Údajně má v nejbližších měsících odkoupit i další procenta, aby měl ve společnosti rozhodující slovo a mohl ji kontrolovat.

„Ale nezáleží na tom, jestli mám 30, 50 nebo 70 procent. S Dougem Ryderem máme velmi dobrý vztah a na věcech jsme schopni se domluvit,“ prozradil na australském závodě Tour Down Under, kde se poprvé ukázal v roli manažera týmu.

