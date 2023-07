Nesrážejte nás, nelijte na nás pivo. Kauzy diváků na Tour skrývají rozpory

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Le Markstein (Od našeho zpravodaje) - Fanoušek u silnice v závěru páteční etapy do Poligny mává zelenou dýmovnicí přímo do očí projíždějící skupinky uprchlíků. Jiný fanoušek, oblečený jen ve slipech, utíká na stoupání sobotní vogézské etapy vedle jezdců a málem je sejme. Ti dva nepřišli fandit, přišli především exhibovat. Navíc jde o pouhé dva příklady ze stovek. Diváci, lépe řečeno malá skupina těch bezohledných, zůstávají problémem, o němž se na Tour stále častěji mluví. Co s nimi?