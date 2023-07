Kreuziger s týmem potřetí slaví. Také se ohrazuje: Bilbaa neměli napomenout

Pouze dva týmy dosáhly na letošní Tour tři a více etapových vítězství: Alpecin (čtyři zásluhou sprintera Philipsena) a nyní i Bahrain Victorious.

Pouze bahrajnská formace však může říci, že vybojovala tři triumfy se třemi různými jezdci.

Nejprve v 10. etapě do Issoire slavil Pello Bilbao.

Pak jej v alpské 15. etapě do Saint-Gervais napodobil Wout Poels.

A do třetice nyní jásal v 19. etapě slovinský univerzál Matej Mohorič.

Etapová vítězství stájí na Tour 2023 4 - Alpecin Deceuninck (4x Philipsen)

3 - Bahrain Victorious (Bilbao, Poels, Mohorič)

2 - UAE Emirates (A. Yates, Pogačar)

2 - Cofidis (Lafay, I. Izagirre)

2- Ineos Grenadiers (Kwiatkowski, Rodríguez)

1 - Bora-Hansgrohe (Hindley)

1 - Lidl-Trek (Pedersen)

1 - Israel Start Up (Woods)

1 - Jumbo Visma (Vingegaard)

1 - AG2R Citroën (Gall)

1- Soudal Quick-Step (Asgreen)

Pětadvacetiletý jezdec zapsal po spurtu tříčlenné skupinky do svého životopisu už třetí etapové prvenství na Tour, předchozí dvě získal v ročníku 2021. Na tiskové konferenci v Poligny pak předvedl jedny z nejdelších monologů ze všech letošních vítězů, často s filozofickým podtextem.

„Vítězství pro mě znamená opravdu hodně, protože být cyklistickým profesionálem je těžké a kruté,“ svěřoval se Mohorič. „Hodně trpíte v přípravě, musíte obětovat velkou část rodinného života a dělat všechno dokonale, abyste byli připraveni. Pak se ocitnete v pelotonu, rozhlédnete se kolem sebe a řeknete si: Vždyť jsou všichni tak neuvěřitelně silní. V minulosti jsem sám poznal, jak moc vám vyhraná etapa na Tour může změnit život. Přál bych každému z těch kluků, co jsou se mnou v pelotonu, aby ji mohl vyhrát. Ale to bohužel nejde - a to je kruté.“

Neopomněl pochopitelně připomenout, že po silnicích Tour jezdí i se vzpomínkami na tragickou smrt týmového kolegy Gina Mädera při červnovém závodě Kolem Švýcarska. „Nejsem tu jen kvůli sobě, ale také kvůli Ginovi a celému týmu,“ řekl.

Dojatý slovinský cyklista Matej Mohorič po vítězství v 19. etapě Tour de France

Hashtag #rideforGino má na tričku každý z jeho kolegů v Bahrainu Victorious a měl ho i Roman Kreuziger, jeden ze tří sportovních ředitel týmu, když se pro iDNES.cz ohlížel (nejen) za pátečním děním.

Tři vyhrané etapy se třemi různými jezdci, takovou bilancí se žádná jiná stáj na této Tour pochlubit nemůže. Co vedlo k tomu dnešnímu?

Ještě nás zítra čeká těžká horská etapa ve Vogézách, takže hodnotit Tour budeme až pak. Ale tři etapy jsou rozhodně skvělé. Dnes nám kombinace lidí, kteří jeli původně vepředu v úniku, nevyhovovala. Naštěstí tam chybělo více týmů, takže nakonec odjela opravdu početná skupina, ze které se později oddělila trojice včetně Mateje. A koncovka se mu povedla náramně.

Přičemž o jeho vítězství rozhodl až fotofiniš.

Asgreen včera svým vítězstvím z úniku ukázal, jak moc je siný. Dnes byl vepředu zas a sálala z něj obrovská chuť po dalším úspěchu, ale Matej chtěl hrozně moc vyhrát. Věděli jsme, že je na tom dobře. Tuhle etapu jsme měli vytipovanou speciálně pro něj.

Je pověstný tím, že místo k útoku si dokáže vybrat i s několikaměsíčním předstihem, například při loňském senzačním triumfu na klasice Milán - San Remo. I dnes jste takové místo měli?

Tím, jak ta etapa byla nevyzpytatelná a složitá, bylo těžké odhadnout, jak se bude vyvíjet. Ale v momentu, kdy s ním ve velké skupině jeli rychlejší sprinteři (včetně např. Philipsena, Pedersena a Laporta), bylo jasné, že jim musí odjet v posledním kopci (na prémii 3. kategorie 28,5 km před cílem). Což se povedlo a vypracovali si s Asgreenem a O’Connorem dobrý náskok. Bohužel tam potom bylo před další skupinou hodně motorek, které pomohli Philipsenovi a dalším přiblížit se, ale naštěstí nám to vyšlo.

Čím je Mohorič výjimečný? Dokáže vyhrát klasikářský monument, ale z úniků v minulosti ovládl i horskou etapu na Tour.

Je hlavně ideálním člověkem do týmu. Ochotně pomáhá lídrům, ale když dokáže sám šanci, aby se ukázal, umí i vyhrát. V téhle etapě jsme tušili, že dojede únik až do cíle a doufali jsme, že v něm bude.

ROZHODL FOTOFINIŠ. Matej Mohorič se bezprostředně po dojezdu 19. etapy Tour objímá s konkurentem ze závěrečného sprintu Kasperem Asgreenem (Quick-Step).

Řekl byste, že po tragické nehodě Gina Mädera se váš tým ještě více semkl a i z toho pramení už třetí vítězství na letošní Tour?

Ginovo úmrtí se stalo a my musíme jít dál. Ale každý z těch kluků chce vyhrát a ví, že Gino při tom na ně seshora kouká.

Co plánujete na sobotní poslední horský test ve Vogézách? Předpokládám, že budete chtít ještě vylepšit šesté místo Pella Bilbaa v celkovém pořadí.

O tom budeme přemýšlet zítra ráno, podle toho, jak se kluci vzbudí a jak se budou cítit.

Bilbao byl po 17. etapě uveden na listině prohřešků, dostal od komisařů UCI napomenutí za nevhodné chování, protože se ohnal po jednom z diváků. Co jste tomu říkal?

Byla to podle mě chyba, že ho na ten papír napsali. Jen si vemte, co tam ti diváci toho dne (na Col de la Loze) vyváděli, jak zablokovali motorku a auta a tím na chvíli i Vingegaarda. Nešlo ze strany organizátorů o dobře zabezpečený kopec a nějaké Pellovo napomenutí nemělo vůbec vylézt ven.

Co konkrétně se stalo?

Jeden z diváků chtěl tlačit do kopce domácího Gaudua ve chvíli, kdy tam Pello zrovna projížděl, takže by ho ten divák shodil, kdyby se neohnal. Z Pellovy strany to byla obrana, sebereflexe. Neříkám, že jeho reakce byla úplně správná, ale tyhle kopce musí být zabezpečeny líp.

Nepřipadá vám to zvláštní? Diváci mohou takřka cokoliv, skáčou cyklistům do cesty, srážejí je mobilem, způsobují jim zranění, kvůli kterým pak předčasně opouštějí Tour. A když se jezdec proti dotěrnému divákovi ožene, dostane napomenutí.

Bohužel to tak je.