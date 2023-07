ONLINE: Další úspěch úniku? Sprinteři chtějí odvetu za čtvrteční překvapení

Ve čtvrtek se sprinteři mohli jen vztekat, šanci na vítězství jim kromě pozdní reakce sebral i dobře spolupracující únik se skvělými tempaři. Jedním z nich byl také vítěz etapy Kasper Asgreen (Quick Step).

O den později touží ti nejrychlejší muži v čele s Jasperem Philipsenem (Alpecin), který letos slavil už čtyřikrát, po odvetě.

„Etapa se vyhýbá výstupům na vrcholy regionu,“ připomíná ředitel závodu Christian Prudhomme. „Stoupání na Côte d’Ivory, jež se nachází zhruba 30 kilometrů před cílem, nezabrání sprinterům využít obří závěrečné rovinky, která je přes osm kilometrů dlouhá,“ myslí si.

Profil 19. etapy Tour de France přehledně:

💨 A new chance for the fast riders on this stage that sees them arrive in Poligny!



💨 Une nouvelle chance pour les coureurs rapides sur cette étape qui les voit arriver à Poligny !



💛#TDF2023 pic.twitter.com/USqceJ1DQq