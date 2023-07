ONLINE: Tour vrcholí ve Vogézách. Bojuje se o puntíkatý dres i o pódium

Výsadní postavení ve hře o tři nejvyšší místa má tým UAE, jehož závodníci Tadej Pogačar a Adam Yates drží dva stupínky za průběžným lídrem.

O útok se ale jistě pokusí někdo z trojlístku nejbližších pronásledovatelů, tedy Carlos Rodríguez z Ineosu, Adamův o pár minut starší bratr Simon Yates (Jayco Alula) nebo Pello Bilbao ze stáje Bahrain Victorious. Všichni jsou zhruba do dvou minut od pódia.

Jai Hindley z Bory klidně také může zaútočit, jenže ztrácí ještě o minutu víc a v posledním týdnu závodu dosud ztrácel.

Jediný Francouz v top desítce, David Gaudu z FDJ, toto pořadí také uzavírá. Jeho krajan Guillaume Martin (Cofidis) na něj z jedenáctého místa ztrácí takřka pět minut, proto se složení elitní společnosti s nejvyšší pravděpodobností nezmění.

O poznání zajímavěji ale vypadá klání o puntíkatý trikot pro nejlepšího vrchaře 110. ročníku Staré dámy. V soutěži zatím vede Giulio Ciccone z Treku s celkovým ziskem 88 bodů, druhý Felix Gall (AG2R) ztrácí šest bodů, o další jeden zpět pak figuruje „žlutý“ Vingegaard. Teoreticky ve hře ještě zůstává Neilson Powless (EF Education), jenž zatím posbíral 58 bodů.

Jeden závodník totiž může ve dvacátém pokračování Tour posbírat až 37 bodů. Organizátoři jej pojali tak trochu jako horský sprint, poněvadž trasa měří pouhých 133,5 kilometru a je koncipovaná ve stylu „sjeď z vrcholu a vzápětí vyjeď na další“. Prostor na odpočinek se hledá opravdu těžce.

Profil 20. etapy Tour de France přehledně:

