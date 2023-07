Nadávky mě nerozhodí. Nový král sprinterů na Tour je oslavován i kritizován

Ještě že tak.

Teď je králem sprinterů na Tour.

Po čtvrtém místě v páteční klasikářské etapě do Poligny má 25letý cyklista v bodovací soutěži o zelený dres takový náskok, že mu k jeho uhájení stačí jen dojet do Paříže.

Z dříve labilního jezdce vyrostla psychicky silná osobnost, která si už stihla nadělat i nepřátele.

Zatímco Cavendish, Ewan, Jakobsen či nový objev Bauhaus nástrahám Tour podlehli a vzdali, on ve spurtech čtyřikrát exceloval. Přinutil rozčilovat se v cíli etap van Aerta, opakovaně pokořil Groenewegena či Girmaye, hrál prim na jevišti velmi rychlých mužů.

Zároveň začal být některými sprintery obviňován, že jeho nekompromisní styl, při němž nedodržuje exaktní přímou linii, je nebezpečný a v rozporu s pravidly. Protesty podávaly stáje Astana (Cavendish) i Intermarché (Girmay).

PROTI LEGENDĚ. Jasper Philipsen poráží ve spurtu v Bordeaux Marka Cavendishe a slaví třetí vítězství na 110. Tour de France

Komisaři UCI porušení pravidel neshledali. Rovněž Petr Vakoč, někdejší Philipsenův týmový kolega, tvrdí: „Mně Jasperovy spurty přes čáru nepřišly.“

Ale vysvětlujte to fanouškům.

„Po vítězství v Bordeaux jsem měl na Instagramu tolik nenávistných zpráv, hlavně z Británie a Eritreje, že bych je mohl procházet celé hodiny. Proč bych to ale dělal?“ řekl Philipsen. „Rozhodně se nadávkami nenechám vyvést z rovnováhy.“

Další kritika nicméně přišla ve čtvrtek, když se v průběhu 18. etapy snažil zadržet Pascala Eenkhoorna z Lotta, snažícího se vyrazit za tříčlennou skupinkou v úniku.

„Obtěžoval mě, když jsem mu ujížděl,“ stěžoval si Eenkhoorn.

Philipsen se bránil: „Nepoužil jsem loket ani nic jiného, jen jsem zrychlil a dostal se přes něj.“ Později se Nizozemci omluvil. „Tohle je Tour, nejvyšší úroveň. Všichni do toho jdeme tvrdě,“ podotkl.

Le groupe de tête franchit la deuxième difficulté répertoriée du jour, la côte de Boissieu, et Jonas Abrahamsen en profite pour empocher un petit point. Quentin Pacher et Fred Wright sont en poursuite tandis que Philipsen empêche Eenkhoorn de sortir en personne. #TDF2023

Skupinka uprchlíků v čele s Kasperem Asgreenem toho dne uhájila minimální náskok před valícím se pelotonem v čele s Philipsenem, v zákulisí tudíž zaznívalo i škodolibé: To je karma, Jaspere.

„Odpovídat kritikům budu výkony na silnici,“ reagoval.

V televizní sérii Netflixu o předchozí Tour vystupuje s přezdívkou Jasper Disaster (Katastrofa). Popravdě, žádný z cyklistů či novinářů neslyšel, že by tak Philipsenovi někdo v minulosti říkal. Ale scenáristům Netflixu se zjevně tato přezdívka hodila k záběrům z loňské 4. etapy do Calais. Vzpomínáte? Philipsen s rukama nad hlavou oslavuje vítězství v hromadném spurtu, aniž si všiml, že už předtím projel cílem osamocený Wout van Aert.

Letos už slaví oprávněně. A opakovaně. V neděli se pokusí na Champs-Elysées o pátý sprinterský triumf v tomto ročníku. Tolik jich na jediné Tour měli v 21. století jen Mark Cavendish a Marcel Kittel.

Petr Vakoč mohl v roce 2021 ve stáji Alpecin zblízka sledovat, jak Philipsenova hvězda začala vycházet. „Jasper byl hodně živý, emotivní kluk, ještě trochu dětský, ochotný ke každé legraci,“ vypráví. Do týmu tehdy přišel po dvouletém působení v UAE Emirates s příslibem, že se stane sprinterskou jedničkou Alpecinu na Tour.

„Jenže potom další náš rychlík Tim Merlier získal etapu na Giru a sportovní ředitelé rozhodli, že se ti dva budou coby sprinteři týmu na Tour střídat. Což se Jasperovi moc nelíbilo,“ vzpomíná Vakoč. „Tim navíc pak vyhrál etapu i na Tour, zatímco Jasper těžce nesl, že mu pokaždé kousek chyběl.“

Před loňskou 15. etapou měl na Tour bilanci osmi druhých či třetích míst. Až vítězstvím v Carcassonne ji konečně utnul. Následně dominoval i v Paříži. Od té doby jede na vlně.

KONEČNĚ VÍTĚZSTVÍ. Jasper Philipsen slaví se svým týmovým kolegou vítězí v 15. etapě loňské Tour de France

„Mentálně vyspěl, nabral obrovské sebevědomí a zlepšil se i výkonnostně, což na Tour prokázal i v klasikářských etapách,“ soudí Vakoč.

Letos navíc prospěly Philipsenovi dvě změny v týmu. Jednak odchod interního rivala Merliera do Quick-Stepu a také užší spolupráce s Mathieuem van der Poelem. Král klasik dal jakožto vrchní rozjížděč Philisenovým spurtům nový náboj.

„S Mathieuem coby pomocníkem jsou dnes patrně nejlepší sprinterskou kombinací na světě,“ podotkl Christoph Roodhooft, sportovní ředitel Alpecinu.

Když však van der Poel ve druhém týdnu Tour dočasně bojoval s nemocí, Philipsen dokázal, že umí vítězit i bez něj.

A co bude dál?

Zelený dres získal v roce 2007 na Tour též slavný Philipsenův spoluobčan z města Mol, exmistr světa Tom Boonen. V jeho stopách by se nyní mohl vydat za úspěchy na klasikářských monumentech.

Už letos jistil Philipsen ze druhého místa sólové vítězství van der Poela na slovutném Paříž–Roubaix.

ZELENÝ DRES. Jasper Philipsen (Alpecin) po páteční 19. etapě Tour na pódiu v zeleném dresu lídra bodovací soutěže.

„Věřím, že pokud budu mít dobrý den, jsem schopný Peklo severu vyhrát,“ prohlásil.

Ovšem v tom případě by jeho a van der Poelovy zájmy do sebe narazily. Načež by se Philipsen mohl v týmu ocitnout v podobné situaci jako kdysi s Merlierem.

V Alpecinu má zatím kontrakt do konce roku 2024.

Van der Poel ještě o rok delší.